F1, GP del Belgio 2023. Mercedes delusa

Quarto - che partirà terzo - e ottavo: non erano questi i piazzamenti sperati da Mercedes, che vede comunque Hamilton partire in terza piazza mentre Russell è stato nei primi dieci. Il team di Brackley voleva di più ma Hamilton si sente comunque soddisfatto.

"Sono contento del risultato di oggi,- ha rivelato il sette volte campione del mondo, - è stata una sessione dinamica, sempre in via d'asciugarsi. All'inizio si scivolava e poi invece era quasi asciutto, senza contare la visibilità: quella è stata una vera sfida. Abbiamo provato a migliorare con l'asciutto per massimizzare il risultato, ho fatto tutto quello che potevo".

"Max, - ha poi detto - sarà dietro di me domenica e l'obiettivo è decisamente lottare per il podio con i ragazzi davanti".

Russell è deluso di essersi qualificato in ottava posizione in quelle condizioni far il bagnato e l'asciutto che lui adora e in cui dà il massimo. "Semplicemente non riuscivo a trovare il ritmo e non so perchè. Di solito amo queste condizioni miste, - ha detto Russell. - Dobbiamo rivedere molto fino a domani, anche se sappiamo che le qualifiche qui a Spa non solo determinanti. Anche se non lo nego: mi sarebbe piaciuto partire più avanti. La macchina però non se l'è cavata male".