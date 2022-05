F1, GP Miami 2022: la cronaca delle qualifiche in diretta

Sfida fra Red Bull e Charles Leclerc per la pole position delle qualifiche del Gran Premio di Miami 2022 di Formula 1. Obiettivo seconda fila per Carlos Sainz, la Mercedes vuole tornare sui livelli di Venerdì

22.27 Leclerc e Sainz in pista con gomme soft usate per il primo tentativo della Q2.

Le prime qualifiche nella storia della Formula 1 a Miami annunciano di regalare spettacolo, dove sarà importante partire nelle prime file, viste le caratteristiche della pista, e dove è atteso il quinto duello fra i dominatori di questo inizio di stagione Ferrari e Red Bull. I favoriti per la pole sono sempre Charles Leclerc e Max Verstappen. Il monegasco ha iniziato bene il suo week end facendo il miglior tempo nelle FP1 ed il secondo nelle FP2 ed è deciso a tornare in pole per cancellare l'errore di Imola, e dimostrare di essere sempre l'uomo da battere del mondiale. Al contrario Verstappen è stato protagonista di un Venerdì difficile, girando poco a causa di nuovi problemi d'affidabilità della Red Bull, ma nelle FP3 dove ha colto il terzo tempo ha subito trovato il feeling con la pista e la macchina.

Situazione inversa per gli altri due piloti di Red Bull e Ferrari, Sergio Perez che ha fatto segnare la miglior prestazione nelle PL3, e Carlos Sainz autore di un nuovo incidente andando a muro dopo aver fatto il giro più veloce. Le qualifiche ci diranno se la vera Mercedes a Miami è quella di ieri, che con gli aggiornamenti sembrava aver finalmente risolto i problemi delle prime gare o George Russell e Lewis Hamilton sono chiamati a limitare i danni come ad Imola.

Invece sembra più complicato di Imola per Lando Norris conquistare nuovamente la seconda fila, con la McLaren che nelle Libere non è stata brillante. Suo avversari Fernando Alonso che punta a cancellare e riscattare l'errore di Imola e riportare l'Alpine sui livelli dell'Australia, ed il compagno di squadra Daniel Ricciardo.

Proveranno ad accedere alla Q3 anche Sebastian Vettel che ha piazzato in quinta posizione l'Aston Martin nelle FP3, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda le sorprese di questo inizio di mondiale, Valtteri Bottas che ha saltato le FP2 per l'incidente della prima sessione, e Kevin Magnussen che vuole tornare davanti a Mick Schumacher che punta a superare il taglio in Q3. Corsa contro il tempo per Esteban Ocon con i suoi meccanici che dovranno fare un miracolo per mandarlo in pista, dopo l'incidente delle FP3.

Le qualifiche prenderanno il via alle 22.00 ora italiana.