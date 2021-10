F1, GP Turchia 2021: la cronaca della gara in diretta

La gara minuto per minuto

14.35: Hamilton si riprende il giro veloce, guadagnando un secondo a Perez.

14.34: Leclerc torna a girare con lo stesso passo di Verstappen.

14.33: Correzione in curva 1 di Bottas che perde nei primi due settori otto decimi nei confronti di Verstappen.

14.32: Bottas risponde a Verstappen facendo la nuova miglior prestazione della gara.

14.30: Giro veloce di Verstappen, mentre Sainz supera Tsunoda e sale in 9° posizione.

14.29: Leclerc perde un secondo da Verstappen. Sainz prova ad attaccare Tsunoda.

14.27: Sainz non verrà penalizzato per il contatto con Vettel.

14.25: Hamilton prende la scia a Gasly e lo supera conquistando la 5° posizione.

14.24: Sainz passa Vettel ed entra in zona punti. Verstappen perde altri decimi da Leclerc.

14.23: Nuovo giro veloce di Hamilton. Sainz si avvicina a Vettel.

14.21: Bottas e Leclerc guadagnano due decimi a Verstappen. Giro veloce di Hamilton.

14.19: Hamilton supera Norris e conquista il 6° posto.

14.17: Hamilton passa Stroll e sale in 7° posizione, mentre Sainz sorpassa Ocon.

14.16: Cinque secondi di penalità a Gasly per l'incidente con Alonso.

14.15: Hamilton all'esterno supera Tsunoda.

14.15: Hamilton prende la scia a Tsunoda ma poi è costretto ad alzare il piede.

14.13: Sainz guadagna un'altra posizione passando Raikkonen. Leclerc si avvicina ai tempi di Bottas e Verstappen.

14.11: Sainz supera all'esterno Russell conquistando la 14° posizione.

14.10: Sotto investigazione l'incidente al via fra Gasly e Alonso.

14.09: Hamilton non riesce a superare Tsunoda.

14.08: Leclerc perde quattro decimi da Bottas e Verstappen.

14.07: Giro veloce di Bottas che porta ad 1.6 il vantaggio su Verstappen.

14.06: Tsunoda chiude la porta a Hamilton.

14.04: Hamilton supera Vettel e sale in 10° posizione.

14.02: Bottas prende la testa della corsa davanti a Verstappen e Leclerc. Testa coda per Alonso.

14.01: I top driver partiranno con le intermedie.

14.00: La tensione sale: al via il giro di formazione.

Gran Premio della Turchia che vede alla partenza uno scenario simile alla Russia, ma questa volta sarà Max Verstappen a dover approfittare della penalità di Lewis Hamilton, per tornare il leader del mondiale. L’olandese dovrà cercare di attaccare subito al via Valtteri Bottas, che è chiamato come nelle qualifiche a stare davanti all’olandese, e non farsi superare con facilità come a Sochi.

Invece Lewis Hamilton cercherà di ripetere la rimonta nel 2006 in GP2 per difendere il primo posto della classifica piloti, nonostante scatti in sesta fila se riuscirà a partire bene non è escluso si possa giocare la vittoria, visto il passo gara avuto nella simulazione di Venerdì.

Sia Bottas che Verstappen dovranno difendersi da Charles Leclerc, che dopo aver conquistato con una zampata nel finale delle qualifiche la seconda fila, vuole inserirsi nella sfida Mercedes-Verstappen, per riportare la Ferrari sul gradino più alto del podio. Stesso obiettivo di Pierre Gasly che avrà anche il compito di aiutare Verstappen nel caso in cui Hamilton cercherà di passarlo.

Altro alleato dell’olandese Fernando Alonso che ha ancora demolito nelle prove ufficiali Esteban Ocon, e tenterà di ripetersi in gara, e come in Ungheria non darà facilmente strada libera al suo grande rivale. A caccia di riscatto in terza fila Sergio Perez ancora deludente in qualifica ed avrà un ruolo decisivo nel rallentare nei primi giri la rimonta di Hamilton, Lando Norris soltanto 7°.

Obiettivo confermarsi in top ten per Lance Stroll, Yuki Tsunoda e Sebastian Vettel in un momento difficile, non accedendo nemmeno ieri a differenza del compagno di squadra alla Q2. Mick Schumacher autore Sabato delle sue migliori qualifiche in Formula 1 sogna di portare la Haas in zona punti, mentre George Russell e Daniel Ricciardo eliminato in Q1 vogliono cancellare le prove ufficiali. Proverà a rimontare anche Carlos Sainz che partirà dall’ultima posizione, per permettere alla Ferrari di approfittare delle difficoltà della McLaren in Turchia, e ridurre il distacco nella classifica costruttori.

La gara inizierà alle 14.00 ora italiana.