F1. GP Silverstone, Max Verstappen: “Adesso sono concentrato sulla Red Bull, ma il futuro? Tante incognite sul 2026. McLaren oggi irraggiungibile”

“Non so nulla dei rumors su Christian Horner sul mio team che vuole le sue dimissioni. Quello che ho detto la scorsa settimana resta valido: la situazione non è cambiata. Certo, in Austria non abbiamo avuto un grande weekend, ma siamo stati anche un po’ sfortunati. Non dico che avremmo potuto battere McLaren, ma un buon risultato era alla nostra portata”, spiega Max davanti alla folla di giornalisti. Ma la vera domanda, quella che scotta di più, è un'altra.

Mercedes sarebbe in contatto con il suo entourage? “Chi lo dice? Mercedes? Non ho nulla da aggiungere”. E su un eventuale trasferimento nel 2026 in un team che potrebbe azzeccare il nuovo regolamento, Max replica secco: “Per questo ho un contratto con Red Bull. Nessuno può sapere chi avrà il miglior motore o la miglior macchina. Io non ho nulla da aggiungere”. Sulle voci di una clausola d’uscita entro fine luglio in base alla posizione in classifica piloti: “Non parlo del mio contratto, è più semplice così per tutti”.