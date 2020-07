F1, GP Ungheria 2020: la cronaca delle qualifiche in diretta

Altra corsa, altro giro. La Formula 1 è pronta per le terze qualifiche in altrettante settimane: oggi si deciderà la griglia di partenza del Gran Premio d'Ungheria 2020. E a sparigliare le carte in tavola, sette giorni dopo gli acquazzoni al Red Bull Ring, potrebbe essere nuovamente il meteo. Le previsioni sono più nebulose, in questo caso: c'è una probabilità di pioggia sia per sabato che domenica, ma la percentuale si aggira intorno al 40-50%. Leggi: una lotteria. Con un'incognita così pesante all'orizzonte, è anche difficile azzardare previsioni. Ma c'è qualcuno pronto ad approfittare di ogni eventualià: parliamo di Lewis Hamilton.

L'inglese della Mercedes, reduce da una sontuosa pole sul bagnato in Stiria, non è certo intimorito dalla pioggia. E se il Red Bull Ring non rientrava affatto nelle sue preferenze, l'Hungaroring è uno dei terreni di caccia preferiti da Hamilton. Per lui parla il suo palmares in terra magiara: sette vittorie e sei pole position. Se oggi dovesse surclassare la concorrenza, batterebbe il record di sette partenze al palo su questo tracciato di Michael Schumacher. Solo un antipasto in vista di primati più succosi per Hamilton, il cui ritmo sul giro secco nelle libere ha ammutolito la concorrenza. L'inglese ha colto il miglior crono nelle FP1 con le hard, e questo dato è indicativo di un asso nella manica delle Frecce nere, al top anche nelle FP3 con Bottas.

Si tratta del DAS, che permette a Hamilton e Bottas di portare la mescola più dura nella corretta finestra di utilizzo anche con temperature miti. I rivali sono avvisati, Red Bull in primis. E proprio il team di Milton Keynes si è nascosto nella giornata di venerdì, in attesa di mostrare il suo pieno potenziale su una pista che rappresenta un'ottima cartina al tornasole della bontà della filosofia aerodinamica delle monoposto. Max Verstappen ha pasticciato con le soft, lamentandosi di una RB16 a cui serve ancora un po' di maquillage a livello di bilanciamento per essere meno capricciosa oggi, nonostante il superlavoro dei meccanici, che hanno violato il coprifuoco per intervenire sulla monoposto.

E l'Hungaroring è la pista su cui capiremo se la SF1000 si sia trasformata da brutto anatroccolo in cigno: il doppio ritiro causato dall'harakiri di Charles Leclerc una settimana fa aveva impedito alla Rossa di raccogliere dati utili per verificare la bontà del pacchetto di aggiornamenti all'aerodinamica portato in fretta e furia in Stiria. Dopo un rodaggio a velocità costante nelle libere, è tempo di fare sul serio. Sul bagnato, è stato Vettel a farsi vedere, navigando con delicatezza sotto la pioggia, mentre Leclerc ha fatto meglio sull'asciutto. Ma sarà importante vedere il raffronto con la velocissima e chiacchieratissima Racing Point: mentre si attende il responso sul reclamo della Renault, che non arriverà prima di agosto, Lance Stroll e Sergio Perez sono pronti ad estrarre il massimo da un pacchetto che continua a convincere, e a preoccupare la concorrenza.

Le qualifiche prenderanno il via alle 15.00.