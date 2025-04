F1. Gran Premio del Bahrain 2025: la cronaca in diretta della gara di Sakhir

McLaren ha confermato la superiorità della MCL39 anche sul tracciato del Bahrain grazie ad Oscar Piastri che è riuscito a mettere insieme il giro perfetto mentre Lando Norris ha pasticciato nell’ultimo tentativo. A differenza dell’australiano, il britannico sta ancora cercando la quadra per adattare il suo stile di guida a questa vettura della squadra papaya. Dalla sua, però, avrà il vantaggio della gestione delle gomme dato che la McLaren ha messo a punto il perfetto equilibrio tra una breve messa in temperatura senza andare ad usurare eccessivamente le mescole , indipendentemente dal tipo andando forte sia con quelle più dure che con le soft. Sarà proprio la strategia che renderà la gara di Sakhir molto più emozionante di quella in Giappone la scorsa settimana per via del degrado . Nonostante la partenza dalla sesta posizione, Norris potrà avere molte più possibilità di sorpasso dato che il tracciato del deserto del Bahrain è favorevole alle rimonte.

Al fianco di Oscar Piastri in prima fila ci sarà la SF-25 di Charles Leclerc che, forte degli aggiornamenti al fondo, è riuscito a siglare il terzo tempo nelle qualifiche. A seguito di una lunga investigazione della FIA, il monegasco ha ereditato la seconda posizione mentre George Russell è stato declassato in terza. La stessa sorte è capitata anche all’altro pilota della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, che scatterà dalla quinta casella mentre Pierre Gasly ha guadagnato la quarta con l’Alpine. Alle spalle di Norris e del bolognese ci sarà la Red Bull di Max Verstappen che ha lamentato di non avere velocità oltre alla fiducia necessaria in frenata per il comportamento instabile della RB21. Ottima qualifica anche per Carlos Sainz che ha portato la sua Williams in ottava posizione davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. A differenza del compagno di squadra, il sette volte campione del mondo non è ancora riuscito a trovare il giusto feeling con la vettura di Maranello. Prima volta in top 10 per Yuki Tsunoda con la Red Bull. Undicesimo Jack Doohan che precede Isack Hadjar, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Alexander Albon, Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll ed Oliver Bearman.