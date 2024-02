Formula 1 2024: McLaren, presentata la MCL38 di Lando Norris e Oscar Piastri

Non c'è stato nemmeno tempo per approfondire quello che abbiamo visto della Ferrari SF-24 prima dell'arrivo della successiva monoposto per la stagione 2024 di Formula 1 a essere svelata al mondo, la McLaren MCL38 di Lando Norris e Oscar Piastri . Si tratta di una delle vetture più attese, vista la notevole progressione della scuderia di Woking nel 2023. La McLaren ha cominciato la scorsa stagione con l'amara consapevolezza di non aver raggiunto i target di efficienza prefissati, e ha vissuto una prima parte di campionato da incubo. Mentre in pista Norris e Piastri occupavano il fondo dello schieramento, in fabbrica si lavorava alacremente per risollevare le sorti del team.

I notevoli aggiornamenti apportati alla MCL60 nel corso dell'anno hanno proiettato la McLaren dalle retrovie a un ruolo di primo piano nel gruppo di aspiranti rivali della Red Bull. Una crescita, quella della scuderia di Woking, supervisionata dall'occhio attento del team principal, Andrea Stella. Da vero uomo squadra, non ama prendersi il palcoscenico. Ma il suo apporto è evidente sia dalle sue dichiarazioni, da cui traspare una profonda comprensione del suo team di lavoro, che dalla gestione dei piloti e delle operazioni in pista. Cresciuto in Ferrari - è stato anche ingegnere di pista di Fernando Alonso, che seguì a Woking - Stella è tra i team principal più efficaci della F1 di oggi.

Se il numero uno della McLaren si fa notare per le sue competenze, altrettanto degno di menzione è il talento dei due piloti della scuderia inglese. Lando Norris e Oscar Piastri - classe 1999 e 2001, rispettivamente - rappresentano non solo il presente, ma anche il futuro del team che ha voluto puntare su di loro facendo siglare ai suoi pupilli dei contratti pluriennali. Piastri è bilndato fino al 2026, mentre Norris a gennaio ha firmato un accordo la cui scadenza non è stata resa nota, ma che sicuramente gli farà iniziare la nuova era tecnica della F1 con la scuderia che ha puntato su di lui quando aveva solo diciannove anni.

Da quel debutto nel 2019 ne è passata di acqua sotto i ponti. Oltre a demolire un pilota esperto come Daniel Ricciardo, Norris è arrivato anche a sfiorare la vittoria in un paio di occasioni. Il fatto che questo traguardo ancora gli manchi è un tasto dolente, soprattutto perché Piastri lo scorso anno in Belgio si è imposto nella Sprint. Fortissimo sul giro secco, Lando sta crescendo molto anche in gara, sebbene in certe circostanze manchi ancora di lucidità nella lettura della corsa. Piastri, dal canto suo, è uno straordinario diamante grezzo. Performance come la prima fila in qualifica a Suzuka dimostrano un talento per nulla comune. Entrambi meritano una monoposto capace di sottolineare le loro qualità. Lo sarà la McLaren MCL38 presentata oggi e destinata a scendere subito in pista per uno shakedown a Silverstone?

Così come la Aston Martin AMR24 e la Ferrari SF-24, anche la McLaren MCL38 presenta il muso appoggiato al secondo elemento dell'ala anteriore, confermando una delle "tendenze" per la stagione 2024 di Formula 1. Si notano poi delle pance di ispirazione Red Bull e i "bazooka" sul cofano motore per uno sfruttamento ottimale della beam wing. A differenza della Ferrari e della Haas, le uniche a scegliere il pull-rod, la MCL38 presenta delle sospensioni posteriori push-rod. A quanto dice Andrea Stella, arriveranno diversi aggiornamenti nel corso della stagione, a cambiare il volto di una vettura che forse vedremo già in una veste leggermente diversa durante i test in Bahrain.