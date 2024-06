F1. Max Verstappen vince il Gran Premio del Canada 2024. Clamoroso doppio ritiro per la Ferrari

Max Verstappen vince il Gran Premio del Canada 2024. Sul podio anche Lando Norris e George Russell. Disastro per Ferrari con doppio ritiro: problemi al motori e di strategia per Leclerc e testa coda con contatto di Sainz con Albon di Mara Giangregorio







Sono passate due settimane da Montecarlo e la Formula 1, dopo una brevissima pausa, è tornata in pista per il Gran Premio del Canada 2024, nono appuntamento stagionale. A vincere la gara di Montreal, caratterizzata da pioggia ad intermittenza, è stato Max Verstappen. Seconda posizione per Lando Norris che precede la Mercedes di George Russell che ha avuto la meglio su Lewis Hamilton nel finale. Disastro per la Scuderia Ferrari con il doppio ritiro di Charles Leclerc prima e Carlos Sainz dopo. Problemi al motore per il monegasco ma a danneggiare la gara è stata la decisione di montare gomme da asciutto mentre la pioggia tornava minacciosa sul tracciato canadese. Carlos Sainz, che non ha mai avuto ritmo, ha cercato di rimontare ma ha perso il controllo della sua SF-24 per la mancanza di grip con l'asfalto, finendo in testa coda e coinvolgendo anche Alexander Albon. DNF anche per Sergio Perez nel weekend dell'annuncio del suo rinnovo biennale con la Red Bull.

Nonostante la pioggia, la direzione gara ha deciso di optare per la partenza da fermi. Allo spegnimento dei semafori del Gran Premio del Canada 2024, George Russell ha avuto un ottimo spunto con Max Verstappen che ha deciso di non attaccare per evitare di perdere il controllo della sua monoposto per via della poca aderenza con la pista. Nelle retrovie c’è stato anche un contatto tra Sergio Perez e l’Alpine di Pierre Gasly finita in testa coda. Ad aver azzeccato la strategia sono state le due Haas, uniche vetture in pista con le gomme full wet che gli hanno permesso di iniziare una splendida rimonta, dalle ultime posizioni fino alla zona punti e mettendo a rischio la terza posizione di Lando Norris con Kevin Magnussen. Disastro, invece, per le due Ferrari che non sono riuscite a tenere il passo con chi li precede, in particolare Charles Leclerc ha avuto un problema al motore, perdendo circa mezzo secondo nei rettilinei.

Al settimo dei settanta giri previsti, la pista ha iniziato ad asciugarsi sempre di più mentre il ciclo ha iniziato ad aprirsi. La strategia della Haas con Kevin Magnussen è stata vanificata nel momento in cui il pilota è rientrato ai box per montare le intermedie ma i meccanici non erano pronti per il pit stop, crollando nuovamente nelle retrovie. I restanti piloti hanno deciso di non passare alle gomme slick dato che la pioggia è tornata nella seconda parte di gara. Al 25esimo giro Logan Sargeant ha perso il controllo della sua monoposto e, non riuscendo a trovare una via di fuga sicura, la direzione gara ha deciso di far scendere in pista la Safety Car. A sfruttare il jolly della neutralizzazione sono stati Max Verstappen, George Russell ed Oscar Piastri, mentre Lando Norris, che nel mentre aveva conquistato la leadership ma perdendola in favore di Max Verstappen, ha deciso di entrare i box il giro successivo per montare, come gli altri, gomma intermedia nuova. Al rientro della Safety Car, Charles Leclerc ha tentato il tutto per tutto montando gomma da asciutto mentre la pioggia è andata ad intensificarsi sempre di più, scalando in ultima posizione. Nel pit stop, il monegasco ha effettuato un Power Cycle per cercare di risolvere il problema al motore. Il team di Maranello ha poi deciso di ritirare la vettura.

La pioggia ha poi lasciato spazio al sole con tutti i piloti che hanno optato per le gomme da asciutto. Lando Norris ha cercato di recuperare la sua prima posizione con un overcut su Verstappen ma non ci è riuscito, venendo così costretto ad accodarsi alla Red Bull del tre volte campione del mondo. Sergio Perez ha perso il contatto della sua monoposto danneggiando l’ala posteriore e venendo così costretto al ritiro nel weekend dell’annuncio del suo rinnovo. La Safety Car è poi tornata in pista per un contatto tra Carlos Sainz ed Alexander Albon. Entrambi hanno terminato prematuramente la loro gara canadese dopo che il madrileno è finito in testa coda per la poca aderenza con la pista, mentre il pilota Williams è stato coinvolto senza colpe. La Scuderia Ferrari lascia Montreal con zero punti dato il doppio DNF di Sainz e Leclerc.

Al termine dei 70 giri previsti, a vincere il Gran Premio del Canada è stato per la terza volta consecutiva Max Verstappen. Sul podio la McLaren di Lando Norris, che ha perso la leadership per l’errore di strategia del team papaya, e la Mercedes di George Russell che ha avuto la meglio sul compagno di squadra Lewis Hamilton negli ultimi giri. Quinta posizione per Oscar Piastri che è crollato dopo un contatto con Russell. Fernando Alonso, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly ed Esteban Ocon completano la zona punti dell’appuntamento di Montreal. Undicesima posizione per Nico Hulkenberg che precede il team mate Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, crollato fuori dalla top 10 dopo un lungo, e Zhou Guanyu. Ritiro per Carlos Sainz. Alexander Albon, Sergio Perez, Charles Leclerc e Logan Sargeant.

F1. Risultati GP Canada 2024 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing Lando NORRIS McLaren George RUSSELL Mercedes Lewis HAMILTON Mercedes Oscar PIASTRI McLaren Fernando ALONSO Aston Martin Lance STROLL Aston Martin Daniel RICCIARDO RB Pierre GASLY Alpine Esteban OCON Alpine Nico HULKENBERG Haas F1 Team Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team Valtteri BOTTAS Kick Sauber Yuki TSUNODA RB ZHOU Guanyu Kick Sauber Carlos SAINZ Ferrari DNF Alexander ALBON Williams DNF Sergio PEREZ Red Bull Racing DNF Charles LECLERC Ferrari DNF Logan SARGEANT Williams DNF

F1. Cronaca LIVE GP Canada 2024 21:49 - Max Verstappen vince il Gran Premio del Canada 2024 con Lando Norris e George Russell sul podio 21:47 - Lotta tra i piloti Mercedes con Russell che supera Hamilton 21:44 - Bandiera gialla per Tsunoda che ha perso il controllo della sua monoposto 21:43 - Hamilton supera Piastri a sale sul podio 21:41 - Contatto tra Piastri e Russell con il pilota della Mercedes che scala in quanta posizione alle spalle di Hamilton 21:38 - Norris si mette negli scarichi di Verstappen portandosi il compagno di squadra Piastri alle spalle con Russell in quarta posizione 21:33 - Rientra la Safety Car 21:26 - Ritiro anche per Carlos Sainz 21:25 - Safety Car 21:24 - Contatto tra Sainz ed Albon. Il madrileno finisce in testa coda e crolla 15esimo mentre il thailandese finisce nel muro e costretto al ritiro 21:23 - Problemi per Perez che ha distrutto il posteriore della sua Red Bull, finendo la sua gara al 55esimo giro, mentre Sainz sale in decima posizione 21:21 - Norris torna alle spalle di Verstappen 21:19 - Verstappen si lamenta della monoposto al passaggio sui cordoli. Russell sale in seconda posizione 21:15 - Norris ai box ma perde la leadership con Verstappen davanti a lui 21:13 - Tutti i piloti in pista montano gomme da asciutto, tranne Lando Norris che prova l'overcut riconquistando la leadership e finendo sotto investigazione per essere rientrato in pista dopo un lungo 21:10 - Hamilton azzarda ed opta anche lui per le gomme medie proprio come Carlos Sainz 21:09 - Ritiro per Charles Leclerc 21:06 - Gasly rischia e monta per primo le slicks, gomma bianca per lui. Magnussen tenta con le medie 21:05 - Torna il sole su Montreal mentre la FIA riabilita il DRS 21:01 - Leclerc riceve bandiera blu venendo così doppiato dai primi 20:54 - Problemi per Charles Leclerc che non riesce a tenere la vettura in pista con gomma hard, rientrando così per montare le gomme intermedie. Contatto tra Sainz e Valtteri Bottas, con il madrileno che ha danneggiato anche la bandella dell'ala anteriore 20:48 - La Safety Car è rientrata lasciando via libera. Leclerc nel mentre è rientrato ai box per montare gomma da asciutto e un power cycle per risolvere il problema al motore scalando in ultima posizione 20:43 - Norris ai box perdendo la prima posizione in favore di Verstappen, rientrando alle spalle di Russell 20:41 - Safety Car. Verstappen, Russell e Piastri entrano ai box per montare un set di intermedie nuovo tornando in pista nelle stesse posizioni, mentre Norris è rimasto fuori 20:40 - Bandiera gialla nel primo settore nuovamente per Sargeant 20:39 - Tornano i nuvoloni sulla pista di Montreal 20:36 - Albon si prende la posizione su Leclerc e Tsunoda 20:35 - Lando Norris conquista la leadership del Gran Premio mentre Russell crolla in terza alle spalle di Verstappen 20:33 - Lando Norris supera Verstappen e sale in seconda posizione mentre Albon cerca il sorpasso su Leclerc per il decimo posto 20:30 - La direzione gara al 18esimo dei 70 giri ha attivato il DRS 20:28 - Lungo di Verstappen in curva 2 con Lando Norris che potrebbe superarlo 20:25 - Max Verstappen si attacca agli scarichi di Russell 20:23 - Penalità di cinque secondi per Daniel Ricciardo. Hulkenberg ai box per montare gomma intermedia mentre si attende pioggia tra circa 20 minuti 20:20 - Daniel Ricciardo investigato per falsa partenza al via che nel mentre supera Hulkenberg per la settima posizione 20:19 - Leclerc continua a lamentarsi del problema al motore che non gli permette di superare Lance Stroll che lo precede, soprattutto nei rettilinei 20:15 - Magnussen ai box per montare le intermedie ma il pit stop lungo ha vanificato la strategia usata al via, crollando così in 13esima posizione 20:13 - Bandiera gialla: Sargeant nel muro che riesce a tornare in pista senza problemi. Le Haas iniziano a faticare in quanto la pista inizia ad asciugarsi 20:10 - "C'è qualcosa di strano al motore" dice Bryan Bozzi nel team radio con Leclerc che non riesce a tenere il passo con chi lo precede 20:06 - Il jolly della gomma full wet hanno permesso alle due Haas di guardagnare nove posizioni con Magnussen ed otto con Hulkenberg mentre gli altri faticano con le intermedie 20:03 - Si spengono i semafori: scatta il Gran Premio del Canada. Ottimo spunto di Russell con Verstappen che tenta il sorpasso ma non riesce a prendere la leadership. Partenza a fionda per Magnussen che sale dalla 14esima alla nona posizione, mentre Sainz è crollato in 14esima. Lungo di Leclerc mentre Sergio Perez impatta con l'Alpine di Gasly, finito in testa coda ma ancora in pista 20:00 - Inizia il giro di formazione sotto la pioggia canadese che ha obbligato tutti i piloti a montare gomme intermedie, full wet solamente per Magnussen e Hulkenberg

A conquistare la pole position, contro ogni pronostico dato l'andamento nei primi appuntamenti stagionali, è stato George Russell che ha segnato lo stesso tempo di Max Verstappen, 1:12.000. Avendolo realizzato prima dell'olandese, il pilota della Mercedes scatterà dalla prima casella di partenza con la Red Bull del tre volte campione del mondo al suo fianco. Il weekend di Montreal non è iniziato al meglio per il team di Milton Keynes che ha dovuto fare i conti con un problema all'ERS della RB20 numero #1, costringendoli a montare la Power Unit usata a Montecarlo, anche se avevano deciso di utilizzarne una nuova per questa gara. Russell cercherà di partire al meglio per potersi costruire il giusto distacco su Verstappen ma, ad aggiungersi alla lotta per la vittoria, ci sarà anche Lando Norris.