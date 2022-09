Formula 1, Sainz: "Domani andremo in caccia della pole position"

"Nel complesso questo di Zandvoort è stato un buon venerdì e mi sono divertito un mondo a girare su questa pista così impegnativa per piloti e vetture. Dal punto di vista della prestazione le sessioni sono andate secondo i piani senza alcun intoppo sia quando giravamo in preparazione della qualifica che in vista della gara".

Lo spagnolo è convinto che la F1-75 ha margini di miglioramento, e per questo nelle prossime ore insieme ai suoi tecnici lavorerà per cercare di conquistare la partenza dal palo del Gran Premio d'Olanda. "Domani sarà una lotta serratissima con i nostri rivali per cui ogni area di miglioramento che individueremo nell’analisi di stasera potrà essere estremamente utile nel momento in cui andremo in caccia della pole position."