Adrian Newey, sul podio del GP del Canada per il 100° successo della Red Bull in F1, vanta un palmares da far invidia ai campioni che hanno condiviso i festeggiamenti con lui

Tanti titoli mondiali tutti insieme, su un podio, non si erano forse mai visti. Perché se in Canada Max Verstappen ha vinto senza problemi, vedere Alonso e Hamilton alle sue spalle suonarsele di santa ragione, ha fatto capire la differenza fra un pilota titolato e un semplice campione, se ci passate il termine . A corollario c’era lui, il vero campione del mondo di F.1: Adrian Newey, salito sul podio perché è stata la vittoria numero 100 p er la Red Bull e se si guarda al palmares del tecnico britannico, salta subito all’occhio la differenza.

Se Hamilton 7 mondiali, Alonso e Verstappen due a testa per un totale di 11 titoli, ebbene Newey da solo vanta 11 mondiali piloti e 10 costruttori con 191 vittorie. E ottenuti con McLaren, Williams e Red Bull. Perché non c’è dubbio che dietro al trionfo di Verstappen ci sia sempre e solo la lunga mano del tecnico inglese e se si guarda a Perez, che ha la stessa macchina ma ha concluso sesto dietro anche alle due Ferrari di Leclerc e Sainz, si capisce che qualcosa in squadra non torna se con la stessa vettura uno domina e l’altro arranca, pur non essendo così scarso come la classifica farebbe intendere.

In ogni caso è stato un GP corso sul filo dei decimi e quando alla vigilia Alonso aveva detto che stavolta Verstappen non se ne sarebbe andato via con 20 secondi, aveva ragione. Perché solo sul finire lo spagnolo ha mollato il colpo, forse anche per una scelta infelice di gomme nel secondo pit stop, perché dopo essere partito con le medie, nel primo stint ha montato le dure e pure nel secondo, mentre Verstappen e Hamilton avevano le medie. Sembra quasi la replica di Montecarlo dove Alonso ha fatto la stessa strategia.