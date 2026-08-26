A14, 14 km di coda e traffico in tilt: Autostrade attiva la corsia jolly nelle Marche

Il ritorno dalle vacanze si trasforma in un vero calvario per migliaia di automobilisti in viaggio lungo la A14. Nel tratto marchigiano compreso tra Pedaso, San Benedetto del Tronto e Fermo, in direzione Ancona, il traffico è andato in forte sofferenza con punte fino a 14 km di coda. A provocare il blocco è stato un cantiere installato per un intervento di manutenzione urgente sul viadotto San Biagio, dove si è reso necessario il ripristino di un giunto. La situazione è risultata particolarmente critica proprio nelle giornate del controesodo, quando i flussi di rientro dalle località di vacanza hanno aumentato sensibilmente il numero di veicoli lungo la dorsale adriatica.

Per alleggerire la circolazione, Autostrade per l’Italia ha attivato una corsia jolly, consentendo di mantenere disponibili due corsie in deviazione in prossimità dell'area interessata dai lavori. L'obiettivo è accelerare lo smaltimento delle code e ridurre i tempi di attesa per gli automobilisti, dopo una giornata caratterizzata da veicoli praticamente fermi per ore. Sul posto sono state inoltre attivate squadre di assistenza all’utenza, con la distribuzione di acqua agli automobilisti anche con il supporto della Protezione Civile. La pioggia caduta nel tratto di Civitanova Marche ha ulteriormente complicato la circolazione, mentre Autostrade ha annullato anche le previste chiusure notturne della stazione di Marotta Mondolfo per limitare ulteriori disagi alla viabilità.

Il cantiere non è legato a lavori programmati: un controllo sul viadotto San Biagio ha evidenziato una problematica al giunto, rendendo necessario un intervento di manutenzione non programmata. Per il ripristino sono stati mobilitati tecnici, ingegneri e squadre specializzate, mentre il traffico, nelle fasi più critiche, è stato inizialmente costretto a transitare su una sola corsia. La società aveva anche indicato percorsi alternativi per le lunghe percorrenze dirette verso Bologna e Milano, attraverso gli itinerari A25-A24-A1 per chi proveniva da Pescara e A16-A30-A1 per i veicoli in arrivo da Bari. I lavori proseguono fino al completo ripristino del giunto: un episodio che riporta al centro dell'attenzione il delicato equilibrio tra manutenzione delle infrastrutture, sicurezza stradale e gestione dei grandi flussi di traffico sulle principali autostrade italiane durante i periodi di esodo e controesodo.