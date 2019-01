Allerta meteo 24/1/2019: poca neve, ma attenzione al ghiaccio

Nella notte tra il 23 e il 24 gennaio 2019, nevicate di diversa intensità hanno interessato Bologna e provincia, ma anche città come Cuneo (10 cm), Torino (qualche cm), Pavia (7 cm) e Genova, dove i cittadini hanno dovuto affrontare una piccola bufera di neve. Nel corso della giornata del 24 gennaio, sono previsti miglioramenti al Nord, mentre al Centro Sud sono attese ulteriori abbondanti nevicate in collina, dai 350-400 metri in su. Per il fine settimana in arrivo, si prevedono miglioramenti delle condizioni meteo al Nord, con cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili nubi irregolari sulle regioni adriatiche con locali precipitazioni su Marche meridionale ed Abruzzo (neve a quote superiori ai 600 metri). Le regioni meridionali dovranno affrontare un tempo più instabile con piogge e nevicate a quote superiori ai 500 metri.

Pericolo ghiaccio

L’allerta neve è scampata, ma sono previsti ingenti cali di temperatura che obbligano a prestare attenzione al ghiaccio, sia ai pedoni ma anche chi si muove in macchina. Al momento le autorità stanno registrando forti disagi sulle tratte appenniniche tra Liguria e Piemonte, in particolare su A7, A26 e A21, con circolazione a tratti bloccata dalle ingenti nevicate e dal ghiaccio. Inoltre, per chi si sposta con i mezzi ferroviari, il Gruppo FS Italiane, su indicazioni del bollettino meteo della Protezione Civile, ha dichiarato per oggi stato di preallerta per neve e gelo nelle regioni del Nord Italia, inclusa l'Emilia-Romagna.