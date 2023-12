Alpine elettrica, tre pneumatici su misura per la nuova A290

L'Alpine A290, nata dalla solida partnership tra Alpine e Michelin avviata nel 2012, rappresenta un'evoluzione naturale della leggendaria Alpine A110. Questa nuova vettura sportiva elettrica compatta è il frutto di una collaborazione mirata a mantenere l'agilità distintiva di Alpine, portando avanti l'eredità di precisione e piacere di guida in qualsiasi scenario.

La fiducia di Alpine nel leader mondiale degli pneumatici, Michelin, è evidente nel loro impegno congiunto nello sviluppo della A290 e nei suoi tre pneumatici specifici, progettati per offrire prestazioni ottimali in varie condizioni di guida.

Philippe Krief, CEO della Marca Alpine, ha spiegato: "Dopo l’A110, Alpine rinnova la sua fiducia nei confronti di Michelin per lo sviluppo dei futuri modelli elettrici del suo “Dream Garage”, che esordirà con l’A290. Quest’esclusiva partnership ha permesso ai team di entrambe le Marche di condividere le loro competenze tecniche fin dall’inizio per ottimizzare il collegamento al suolo, lo sterzo e i sistemi di controllo del veicolo. Questo livello di fiducia è straordinario. Il lavoro si è concentrato soprattutto sull’efficienza energetica degli pneumatici, per offrire la migliore autonomia a questa prima Alpine elettrica."

L'A290 di Alpine avrà una gamma di tre pneumatici diversi, abbinabili ai cerchi da 19", che sono: