Autotorino raddoppia a Bergamo: concessionarie ufficiali Alfa e Jeep [diretta FB per conoscere le 4Xe]

Ha compiuto un anno la seconda filiale che Autotorino dedica alla città e alla provincia di Bergamo. Si trova in via Zanica 87 ed estende la presenza Autotorino in zona affiancando quella già nota di Curno, attiva da oltre dieci anni. Questa nuova concessionaria porta insegne Jeep, marchio rappresentato in provincia sin dal 2008 e Alfa Romeo, gradita novità.

La nuova sede Autotorino diviene così punto ufficiale per vendita e assistenza di Alfa e di Jeep, ma in loco è presente anche il Service ufficiale Mercedes-Benz. Non manca poi un’ampia esposizione per veicoli usati, di Prima Scelta (chilometri zero e pronta consegna del Gruppo). In questi casi, vale l’esclusiva formula “Soddisfatto o Rimborsato”.

A dirigere la nuova apertura di Autotorino a Bergamo sarà Alessandro Lischetti, già vice-responsabile della filiale di Curno. La nuova concessionaria conta oltre 30 operatori, tra area commerciale e post-vendita. Tutti sono inseriti nei percorsi di formazione continua della Autotorino Academy nello spirito con cui il Gruppo Autotorino sviluppa la propria rete. Un’ottica di continuo miglioramento dell’accesso e della qualità dei servizi e, soprattutto, nella creazione di indotto economico ed occupazionale sul territorio, in questo caso bergamasco.

Soddisfatto o rimborsato

Si tratta di una formula esclusiva e trasparente lanciata dal Gruppo Autotorino nel 2017 e condivisa anche con Autostar (in totale riguarda 52 filiali in Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli). Acquistando un’auto nuova, usata oppure km 0 si è sempre Soddisfatti o Rimborsati. Come? La formula permette di guidare per 15 giorni o fino a un massimo di 1.500 km l’auto acquistata (nuova, usata o km 0). Una garanzia che permette di valutare a fondo come sono stati spesi i soldi e l’auto. Se non si è soddisfatti, è possibile restituire la vettura e, come da condizioni della promo, viene rimborsata per intero la somma da poter utilizzare per sceglierne un’altra. Per ogni chiarimento, a disposizione i consulenti in sede a Curno e Bergamo o anche on-line, nella chat del sito Autotorino.

Jeep

A proposito di nuovi modelli Jeep, elettrificati, proprio noi di autotomoto.it faremo una diretta video online dalla nuova sede bergamasca di Autotorino, il prossimo venerdì 6 novembre. Un appuntamento da vedere tramite social (Facebook) dedicato alle due nuove Jeep 4xe, di cui vedete una prova comparativa a questo link.