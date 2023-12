Autovelox: corre a 204 km/h con una bimba senza seggiolino né cintura

Viaggiava a 204 km/h sulla A4 con diversi passeggeri a bordo, tra cui una bambina di quattro anni senza seggiolino l'uomo fermato dalla Polizia nel pomeriggio di Santo Stefano. Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, gli agenti sono riusciti a far accostare la BMW con targa di prova tedesca su cui procedeva scelleratamente solo 30 km dopo la piazzola di sosta da cui era stata pizzicata in evidente eccesso di velocità. A bordo, oltre al venticinquenne albanese alla guida e alla bambina, c'erano altre due persone.

Non solo la bimba non era assicurata a un seggolino - come previsto dalla legge per i passeggeri che non superino i 150 cm di altezza o 12 anni di età - ma non aveva nemmeno le cinture di sicurezza allacciate. Vista la velocità a cui viaggiava, per il 25enne è scattato immediatamente il ritiro della patente, previsto per chi procede oltre i 60 km/h in più rispetto al limite in autostrada, 130 km/h. L'uomo è stato anche sanzionato per non aver garantito la sicurezza della bambina a bordo.

Il tratto dell'autostrada A4 in zona Limenella e in direzione Milano viene spesso scambiato per una pista di F1. Il record quest'anno non appartiene al 25enne fermato a Santo Stefano dopo aver superato i 200 km/h, bensì a un uomo fotografato dall'autovelox mentre procedeva a 223 km/h il giorno di Ferragosto. Anche in quel caso, era scattato il ritiro immediato della patente. Gli agenti, dopo aver fermato la vettura, ne avevano successivamente disposto il fermo amministrativo.