Autovelox Passo Giau, il parere del sindaco Frena sul misuratore di velocità [VIDEO]

Il piccolo comune di Colle Santa Lucia (347 anime) era giunto all'onore delle cronache nel 2021 per il suo altissimo rapporto tra multe per autovelox e numero di abitanti, il più alto d'Italia: il misuratore sulla strada di Passo Giau (2.236 mslm) aveva fatto registrare oltre 552.000 euro di proventi nel bilancio comunale. Nella notte del 10 gennaio qualcuno ha deciso di tagliare il palo alla base, facendolo cadere nella neve, un atto vandalico che sta diventando sempre più frequente in particolare nel Veneto, complice la disponibilità a poco prezzo di troncatrici a flessibile a batteria. Fleximan, questo il soprannome inventato sui social, ha agito anche in Piemonte tra Asti e Cuneo.