Pistoia: due cervi colpiscono una Fiat Panda, l’auto precipita per 30 metri. Illeso il conducente

Un uomo di 80 anni, a bordo della sua Fiat Panda, è finito in una scarpata profonda circa trenta metri dopo essere stato urtato da due cervi. Nonostante la caduta, l’automobilista è uscito praticamente illeso.

L’episodio è avvenuto intorno alle cinque del mattino lungo una strada sterrata che attraversa i boschi di Tobbiana. Secondo quanto riferito dallo stesso conducente, due cervi di grandi dimensioni sarebbero apparsi improvvisamente nel fascio dei fari. Spaventati o disorientati, gli animali avrebbero colpito la vettura con le corna, facendo perdere aderenza alla Panda, che è così precipitata lungo un pendio ripido e fangoso.

Il mezzo ha terminato la sua corsa una trentina di metri più in basso, tra alberi e rovi. L’uomo, rimasto cosciente, è riuscito a contattare i soccorsi nonostante la zona fosse priva di segnale stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia e Montale, che si sono calati con corde e imbraghi per raggiungere l’auto. Una volta liberato, l’uomo è stato issato fino alla strada e affidato ai sanitari della Misericordia di Montale. Trasportato all’ospedale di Pistoia per accertamenti, non ha riportato ferite gravi.