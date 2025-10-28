Inserisci un annuncio
Canali
Annunci
Hot topic
Seguici su

Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it

Pistoia: due cervi colpiscono una Fiat Panda, l’auto precipita per 30 metri. Illeso il conducente

Pistoia: due cervi colpiscono una Fiat Panda, l&rsquo;auto precipita per 30 metri. Illeso il conducente
Pubblicità
Luca Labate
Un insolito incidente stradale si è verificato all’alba di sabato 26 ottobre sulle colline di Montale, in provincia di Pistoia
28 ottobre 2025

Un uomo di 80 anni, a bordo della sua Fiat Panda, è finito in una scarpata profonda circa trenta metri dopo essere stato urtato da due cervi. Nonostante la caduta, l’automobilista è uscito praticamente illeso.

L’episodio è avvenuto intorno alle cinque del mattino lungo una strada sterrata che attraversa i boschi di Tobbiana. Secondo quanto riferito dallo stesso conducente, due cervi di grandi dimensioni sarebbero apparsi improvvisamente nel fascio dei fari. Spaventati o disorientati, gli animali avrebbero colpito la vettura con le corna, facendo perdere aderenza alla Panda, che è così precipitata lungo un pendio ripido e fangoso.

Il mezzo ha terminato la sua corsa una trentina di metri più in basso, tra alberi e rovi. L’uomo, rimasto cosciente, è riuscito a contattare i soccorsi nonostante la zona fosse priva di segnale stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia e Montale, che si sono calati con corde e imbraghi per raggiungere l’auto. Una volta liberato, l’uomo è stato issato fino alla strada e affidato ai sanitari della Misericordia di Montale. Trasportato all’ospedale di Pistoia per accertamenti, non ha riportato ferite gravi. 

Naviga su Automoto.it senza pubblicità
1 euro al mese

Argomenti

Ultime da Cronaca

Ultime da Formula 1

Da Moto.it

Pubblicità
Caricamento commenti...

Hot now

Articoli correlati