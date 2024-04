Bologna Taranto: apre la nuova galleria Colle Marino Nord il 24 aprile

La A14 Bologna-Taranto accoglie un significativo aggiornamento con l'apertura della nuova galleria Colle Marino Nord, prevista per il 24 aprile 2024. Questa infrastruttura, situata tra gli svincoli di Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi, rappresenta un esempio emblematico del piano di ammodernamento delle gallerie gestite da Autostrade per l’Italia.

Il completamento dei lavori della galleria, lunga circa 1 km, si inserisce in un più ampio programma di rinnovamento che ha comportato un investimento di oltre 35 milioni di euro. Il progetto ha previsto la rigenerazione strutturale e il potenziamento impiantistico del fornice, adeguandolo alle normative europee e alle linee guida ministeriali più recenti.

Gli interventi hanno incluso l'abbassamento della quota della piattaforma autostradale di circa 50 cm e l'introduzione di un sistema di impermeabilizzazione avanzato. Queste modifiche non solo migliorano la sicurezza e la funzionalità della galleria, ma ne estendono anche la vita utile di ulteriori 50 anni.

La galleria è stata equipaggiata con tecnologie all'avanguardia, tra cui un sistema di illuminazione LED permanente, sensoristica avanzata per la gestione della sicurezza in caso di incendi, telecamere a circuito chiuso ad alta risoluzione e nicchie SOS. Questi aggiornamenti trasformano Colle Marino Nord in un vero e proprio corridoio tecnologico, garantendo un transito sicuro e monitorato.

La mattina del 22 aprile, una delegazione composta da figure istituzionali regionali e locali, tra cui l’Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della regione Abruzzo, Umberto d’Annuntiis, ha visitato la galleria, testimoniando il valore aggiunto che questa infrastruttura porterà al territorio e agli utenti della A14.