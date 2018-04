Cars&Coffee 2018, a Montichiari ancora un grande successo

Anche quest'anno il Cars&Coffee bissa un successo fatto da oltre 300 tra supercar, hypercar e storiche, che a differenza del 2017 non si sono concesse il bagno di folla che aveva reso tanto celebre l'evento, al parco giardino Sigurtà. Una ripartenza davvero ottima per C&C Italy, dopo 2 anni dal primo appuntamento, che da allora vede un cammino costellato di successi in giro per tutto lo stivale, tra raduni e rally, che hanno fatto brillare sempre di più i format proposti agli appassionati.

La 458 Speciale del fondatore dell'evento Francesco Canta

Tanta soddisfazione dunque per il fondatore dell'evento Francesco Canta, il quale ci ha detto: "Giudicando la soddisfazione e l’entusiasmo finale dei partecipanti, l’interesse mediatico generato ed un coinvolgimento emotivo davvero alto, possiamo dire che abbiamo confermato il successo delle precedenti stagioni. Pur essendo orgogliosi di quanto realizzato, siamo altrettanto concentrati sulle nuove sfide che ci attendono nel corso del 2018, per continuare ad accrescere il successo della manifestazione”.

Pagani Huayra BC

Manifestazione che continua a convincere, anche se, dobbiamo dirlo, è stato un peccato non poter aprire le porte ai tanti fan che, siamo sicuri, sarebbero accorsi in massa per godersi un simile spettacolo. Una carovana di vetture composte da Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani, Porsche, Audi, BMW, Mercedes e tante altre ancora; tra ultimi arrivi del settore e icone che hanno segnato la storia dell'automobilismo, come le leggendarie Miura e F40, passando dalla diabolica Carrera GT fino ad arrivare alle chicche dei giorni nostri tra Aventador SV roadster, F12 TDF e Huayra Roadster, LaFerrari, Porsche 918 e la nuova arrivata nell'olimpo, la Apollo Intensa Emozione, alla quale dedicheremo uno speciale nei prossimi giorni.

Dalla Svezia con furore, ecco la Koeniggseg CCX

Ma più del contenuto è il contesto a rendere speciali questi eventi, l'atmosfera di convivialità che si percepisce, la disponibilità dello staff e la possibilità di poter tranquillamente interagire con i proprietari, nel tentativo di soddisfare le proprie curiosità sulle vetture. Cars &Coffee è un'istituzione a custodia di un mondo spesso mal considerato, capace però di dare molto a chiunque provi profonda passione per questo universo fatto di carne e metallo e per questo, da veri appassionati, non possiamo fare altro che augurargli lunga vita.

Photo by: Nicolas Grandi