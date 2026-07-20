Codice della Strada, arrivano le telecamere IA contro cellulare alla guida e assicurazione scaduta

Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno debutta un nuovo sistema di telecamere con intelligenza artificiale capace di individuare chi usa il cellulare alla guida, viaggia con assicurazione RC Auto scaduta, revisione non in regola o senza cinture di sicurezza. L'obiettivo è aumentare la sicurezza stradale e rendere più efficaci i controlli previsti dal Codice della Strada

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Il nuovo impianto di controllo sarà installato lungo la Firenze-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li) e sfrutterà algoritmi di intelligenza artificiale capaci di analizzare le immagini dei veicoli in transito. Il sistema potrà individuare chi utilizza lo smartphone durante la guida , chi circola senza aver effettuato la revisione , chi ha una polizza assicurativa RC Auto scaduta e, in prospettiva, anche il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza . Le informazioni raccolte saranno poi sottoposte alle verifiche delle autorità competenti prima dell'eventuale contestazione delle violazioni.

La lotta alle principali violazioni del Codice della Strada passa sempre più dalla tecnologia. In Toscana, lungo la Fi-Pi-Li , è infatti in arrivo un innovativo sistema di telecamere intelligenti basato sull' intelligenza artificiale , in grado di rilevare automaticamente alcune delle infrazioni più pericolose e diffuse sulle strade italiane. Il progetto rappresenta uno dei primi esempi di utilizzo su larga scala di sistemi avanzati per il monitoraggio del traffico e potrebbe diventare un modello destinato a essere esteso anche ad altre arterie del Paese.

Cellulare alla guida: sanzioni sempre più severe

Tra le infrazioni maggiormente nel mirino c'è l'utilizzo del cellulare alla guida, considerato una delle principali cause di distrazione e di incidenti stradali. Con le modifiche introdotte dal nuovo Codice della Strada, le sanzioni sono diventate particolarmente pesanti: chi viene sorpreso mentre utilizza lo smartphone senza dispositivi consentiti rischia una multa fino a 1.000 euro, la decurtazione di 5 punti e la sospensione della patente già alla prima violazione. In caso di recidiva entro due anni, la sanzione economica aumenta ulteriormente e la sospensione può arrivare fino a tre mesi. Inoltre, il sistema della cosiddetta sospensione breve rende immediato il provvedimento per chi dispone di un numero ridotto di punti sulla patente.

L'introduzione delle nuove telecamere intelligenti rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei controlli sulla circolazione. Oltre a contrastare comportamenti pericolosi come l'uso del telefono alla guida, il sistema consentirà di individuare con maggiore rapidità i veicoli privi di copertura assicurativa o con revisione scaduta, riducendo il rischio che mezzi non in regola continuino a circolare. Se la sperimentazione sulla Fi-Pi-Lidarà i risultati attesi, non è escluso che tecnologie analoghe vengano progressivamente adottate anche su altre autostrade e principali arterie italiane. L'evoluzione dei sistemi di controllo conferma come la sicurezza stradale stia diventando sempre più legata all'impiego di strumenti digitali e all'integrazione tra intelligenza artificiale, banche dati e verifiche da parte delle forze dell'ordine.