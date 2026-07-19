Contratti pluriennali, controllo delle materie prime e innovazione: così i cinesi di CATL dominano il mercato globale delle batterie per auto elettriche

CATL produce il 40% delle batterie per auto elettriche vendute nel mondo e controlla una parte strategica della filiera delle materie prime. Ecco come il colosso della Cina è diventato il punto di riferimento globale della mobilità elettrica.

La leadership di CATL non si basa soltanto sulla capacità produttiva. L'azienda ha costruito negli anni un controllo sempre più esteso dell'intera filiera, investendo direttamente nelle materie prime strategiche e nei componenti necessari per la produzione delle batterie. Una strategia che le consente di ridurre i costi, assicurarsi le forniture e mantenere un vantaggio competitivo difficilmente replicabile dai concorrenti occidentali.

In Borsa il titolo continua a correre: dall'inizio del 2026 le azioni hanno guadagnato il 36% , mentre rispetto al giugno 2020 la crescita sfiora il 350%. A sostenere questo vantaggio contribuisce anche un enorme investimento nell'innovazione. CATL impiega circa 23.000 persone nella ricerca e sviluppo e dispone perfino di un team interno composto da circa 500 ingegneri incaricati esclusivamente di individuare errori e criticità nei progetti sviluppati dagli altri reparti, con l'obiettivo di migliorare continuamente prodotti e processi.

Diversi dirigenti dell'industria cinese hanno spiegato che rinunciare a CATL significa esporsi al rischio di non avere accesso ai prodotti più richiesti del mercato. Sul fronte economico, i risultati confermano questa posizione di forza. Nel 2025 l'utile della società è cresciuto del 42%, raggiungendo circa 10,5 miliardi di dollari, una cifra superiore a quella registrata da qualsiasi altro produttore mondiale di batterie.

CATL e il settore delle auto elettriche

La forza di CATL va oltre i numeri di bilancio e rappresenta ormai una questione strategica per l'intera industria automobilistica mondiale. Come ha evidenziato The Information, il gruppo cinese è riuscito a costruire un vantaggio tecnologico e industriale che oggi mette sotto pressione le aziende occidentali impegnate nella transizione verso le auto elettriche.

Il controllo delle materie prime, delle tecnologie di produzione e di una parte rilevante della filiera rende sempre più difficile per i concorrenti recuperare terreno in tempi brevi. Nonostante i dazi e le tensioni commerciali tra Cina, Europa e Stati Uniti, le batterie CATL continuano a essere utilizzate da numerosi costruttori internazionali e restano un punto di riferimento per prestazioni, affidabilità e capacità produttiva.

Per questo molti analisti ritengono che la partita delle auto elettriche non si giochi soltanto sulla progettazione dei veicoli, ma soprattutto sulla disponibilità delle batterie e sull'accesso alle materie prime necessarie per costruirle. Chi controlla questa filiera controlla una parte fondamentale del futuro della mobilità, ed è proprio su questo terreno che la Cina, attraverso CATL, ha costruito un vantaggio che oggi appare ancora molto difficile da colmare.