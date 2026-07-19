Contratti pluriennali, controllo delle materie prime e innovazione: così i cinesi di CATL dominano il mercato globale delle batterie per auto elettriche

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Quando si parla di batterie per auto elettriche c'è un nome che domina il mercato globale: CATL. Il colosso cinese è diventato in pochi anni il principale produttore mondiale di accumulatori agli ioni di litio, conquistando una posizione centrale nella filiera della mobilità elettrica.
Oggi l'azienda produce circa il 40% delle batterie agli ioni di litio utilizzate nel mondo, una quota che alimenta non solo auto elettriche, ma anche sistemi di accumulo energetico, robot, droni e data center dedicati all'intelligenza artificiale. Il principale concorrente, BYD, si ferma a circa il 14% del mercato globale, mentre tutte le aziende statunitensi insieme rappresentano meno del 2%.
La leadership di CATL non si basa soltanto sulla capacità produttiva. L'azienda ha costruito negli anni un controllo sempre più esteso dell'intera filiera, investendo direttamente nelle materie prime strategiche e nei componenti necessari per la produzione delle batterie. Una strategia che le consente di ridurre i costi, assicurarsi le forniture e mantenere un vantaggio competitivo difficilmente replicabile dai concorrenti occidentali.
Secondo un'approfondita analisi di Bloomberg, il predominio di CATL si fonda su tre pilastri: contratti di fornitura pluriennali, investimenti massicci nella ricerca e controllo delle materie prime. L'azienda chiede infatti alle case automobilistiche di sottoscrivere accordi di lungo periodo, spesso a prezzi superiori rispetto ai concorrenti, garantendo in cambio batterie considerate tra le più affidabili del settore.
Diversi dirigenti dell'industria cinese hanno spiegato che rinunciare a CATL significa esporsi al rischio di non avere accesso ai prodotti più richiesti del mercato. Sul fronte economico, i risultati confermano questa posizione di forza. Nel 2025 l'utile della società è cresciuto del 42%, raggiungendo circa 10,5 miliardi di dollari, una cifra superiore a quella registrata da qualsiasi altro produttore mondiale di batterie.
In Borsa il titolo continua a correre: dall'inizio del 2026 le azioni hanno guadagnato il 36%, mentre rispetto al giugno 2020 la crescita sfiora il 350%. A sostenere questo vantaggio contribuisce anche un enorme investimento nell'innovazione. CATL impiega circa 23.000 persone nella ricerca e sviluppo e dispone perfino di un team interno composto da circa 500 ingegneri incaricati esclusivamente di individuare errori e criticità nei progetti sviluppati dagli altri reparti, con l'obiettivo di migliorare continuamente prodotti e processi.
La forza di CATL va oltre i numeri di bilancio e rappresenta ormai una questione strategica per l'intera industria automobilistica mondiale. Come ha evidenziato The Information, il gruppo cinese è riuscito a costruire un vantaggio tecnologico e industriale che oggi mette sotto pressione le aziende occidentali impegnate nella transizione verso le auto elettriche.
Il controllo delle materie prime, delle tecnologie di produzione e di una parte rilevante della filiera rende sempre più difficile per i concorrenti recuperare terreno in tempi brevi. Nonostante i dazi e le tensioni commerciali tra Cina, Europa e Stati Uniti, le batterie CATL continuano a essere utilizzate da numerosi costruttori internazionali e restano un punto di riferimento per prestazioni, affidabilità e capacità produttiva.
Per questo molti analisti ritengono che la partita delle auto elettriche non si giochi soltanto sulla progettazione dei veicoli, ma soprattutto sulla disponibilità delle batterie e sull'accesso alle materie prime necessarie per costruirle. Chi controlla questa filiera controlla una parte fondamentale del futuro della mobilità, ed è proprio su questo terreno che la Cina, attraverso CATL, ha costruito un vantaggio che oggi appare ancora molto difficile da colmare.