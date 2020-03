Coronavirus, Giuseppe Conte chiude tutto. Negozi, bar e ristoranti abbassano le serrande | Conferenza LIVE streaming

Il Presidente Giuseppe Conte torna a su Facebook per comunicare con gli italiani. E' la terza volta in pochi giorni che il Capo del Governo aggiunge dettagli ai provvedimenti varati su Coronavirus ed il suo contenimento.

Ore 21:40

Conte ringrazia tutti gli italiani che hanno cambiato le abitudini di vita e stanno compiendo dei sacrifici.



Le dichiarazioni:

"Le piccole grandi rinunce stanno offrendo un contributo prezioso al Paese. L'Italia sta dando prova di essere unita e responsabile. Ci guardano per i numeri del contagio ma ci apprezzano anche perché stiamo dando prova di grande rigore e grande esempio positivo. Domani ci guarderanno come il Paese che ha battuto la pandemia."

"Siamo quelli che stanno reagendo con maggior forza diventando un modello anche per gli altri. Governare significa avere visione a 360°, è una sfida per i cittadini ma riguarda anche la resistenza dell'economia. Abbiamo tenuto conto di tutti gli interessi e di tutti i valori in gioco. Al primo posto c'è la salute degli italiani, pochi giorni fa vi ho chiesto di stare a casa e la maggior parte degli italiani ha risposto benissimo. Ero consapevole che si sarebbe trattato di un primo passo, oggi in un Paese come il nostro bisogna agire gradualmente e predisporsi per accettare i cambiamenti."



Zona rossa. Da ora tutto chiuso tranne l'indispensabile

"Ora il cambiamento più importante. Zona rossa unica, tutto chiuso. Chiusura delle attività commerciali, di vendita al dettaglio, ma supermercati, farmacie e parafarmacie sono chiuse. Chiudono parrucchieri, centri estetici, mense, bar, ristoranti, attività produttive e professionali devono dare ferie, congedi retribuiti, chiusi i reparti che non sono indispensabili per la produzione, industrie e fabbriche possono continuare a patto che assumano protocolli di sicurezza adeguati."

"Resta garantito lo svolgimento dei servizi pubblici tra cui i trasporti, banche, poste, assicurazioni, attività necessarie rispetto al corretto funzionamento dei settori rimasti in attività. Saranno garantite le attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione alimentare (con relative filiere). "



Limitare gli spostamenti: parola d'ordine

Dobbiamo limitare gli spostamenti, questa è la regola base. E' importante essere consapevoli che abbiamo iniziato a cambiare le nostre abitudini. Il risultato lo vedremo tra un paio di settimane. Per avere un riscontro effettivo ci vorrà del tempo, quindi calma se i numeri continueranno a crescere: non dovremmo affrettarci a prendere nuove misure, dobbiamo essere lucidi, rigorosi e misurati.

Domenico Arcuri Commissario speciale

"Commissario straordinario con ampi poteri di deroga per potenziare la risposta sanitaria. Domenico Arcuri, Invi Italia, si coordinerà con il Dr.Borrelli e la protezione Civile per potenziare anche la distribuzione di attrezzature per la gestione delle attività intensive e subintensive."