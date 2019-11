Crollo viadotto autostrada A6 Torino-Savona. Chiuso tratto Savona Altare

E' crollato un ponte sulla autostrada Torino - Savona. Si tratta di una trentina di metri di viadotto di competenza della Autostrada dei fiori, lungo il tratto di A6 subito dopo l'innesto con la A1 a circa un chilometro e mezzo da Savona verso Altare. Le cause sarebbero da ricondurre al maltempo che in questi giorni stanno affliggendo il nostro Paese anche se per il crollo di un pezzo di viadotto questa non può certo essere presa come scusante valida.

Ci sarebbe una macchina coinvolta

«Non è una segnalazione certa, i vigili del fuoco si riservano di analizzare tutto il terreno. Sotto c’è una colata di fango di circa 2 metri - sottolinea Giovanni Toti, Presidente della Liguria - ma è possibile che vi sia coinvolta una macchina in questo crollo.»

Il fatto, accaduto nel pomeriggio di domenica 24 novembre verso le ore 15, sarà ovviamente studio da parte della magistratura che ovviamente baserà il lavoro anche sulle testimonianze di chi fortunatamente era lì presente. «Ho visto una persona che sbracciava e ho pensato avesse qualche malore - ha detto all'agenzia Ansa un automobilista - poi mi sono voltato e ho visto tutto nero, il viadotto non c’era più.»

La causa più probabile del crollo è da ricercare in una frana in località Madonna del Monte che tra le altre cose dà anche il nome al viadotto. Una carreggiata è completamente scomparsa, inghiottita dal fango, mentre l'altra è integra come risulta dagli accertamenti di Autostrada dei Fiori.

Sull'area interessata dal crollo è presente anche un corso d'acqua che a causa della frana ha cambiato il corso quindi i lavori di ripristino sono tutt'altro che semplici. Non è chiaro, al momento, quando sarà possibile ripristinare il traffico automobilistico e quindi l'autostrada Torino Savona al momento rimane interrotta tra Savona e Altare.

Previsto un sopralluogo del ministro dei Trasporti De Micheli a Savona domani, lunedì 25 novembre.