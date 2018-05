Cupra nuovo sponsor di Ducati MotoGP

Il nuovo brand sportivo spagnolo cresce molto velocemente e adesso è pronto a dare il cambio a Seat come sponsor del team Ducati in MotoGP. Team sicuramente in lizza per il titolo di questa stagione, è formato dal tre volte campione del mondo Jorge Lorenzo e dall'Italiano Andrea Dovizioso, che attualmente guida la classifica generale.

Le due GP 18 con i rispettivi piloti in sella

La partnership tra le due aziende prevede collaborazioni su più punti durante il corso dell'anno, così come portare il logo Cupra sulle carene delle moto del team e sulle tute dei piloti. Questi tra l'altro saranno anche ambasciatori dello stesso marchio e potranno andare in giro al volante delle Leon Cupra messe a disposizione dalla casa spagnola.

Jorge Lorenzo, tre volte iridato in MotoGP

Il direttore della strategia, sviluppo economico e operazioni Antonino Labate ha dichiara a proposito: "siamo davvero soddisfatti di questa nuova avventura e di essere insieme a questo team che condivide con noi l'amore per le competizioni. Lo spirito e la visione di Cupra permeeranno il mondo della MotoGP tramite Ducati, un brand con cui condividiamo valori, stile, passione e un chiaro impegno nell'innovazione e nella tecnologia.

Andrea Dovizioso, attuale leader della classifice nel motomondiale

Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati, sottolinea: "Siamo davvero fieri di proseguire anche quest'anno la partnership con il gruppo spagnolo, stavolta sotto il nome sportiveggiante di Cupra. Entrambi i nostri piloti continueranno a dare visibilità al marchio sia dentro che fuori dalla pista, nel loro ruolo di ambasciatori.