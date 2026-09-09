Diesel Euro 5, dal 1° ottobre 2026 scatta lo stop: dove non si potrà circolare e cosa cambia

Dal 1° ottobre 2026 cambiano le regole per le auto diesel Euro 5 nel Bacino Padano. Il blocco è confermato in Lombardia, mentre Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna stanno adottando o valutando misure alternative. Ecco città, orari, deroghe e cosa rischiano gli automobilisti

Il 1° ottobre 2026 è una data da segnare sul calendario per centinaia di migliaia di automobilisti. Da quella giornata entreranno infatti in vigore nuove limitazioni alla circolazione dei diesel Euro 5 nelle aree più esposte ai problemi di qualità dell'aria del Bacino Padano . La misura, inizialmente prevista per il 2025 e successivamente rinviata, nasce dagli interventi richiesti per ridurre le concentrazioni di PM10 e biossido di azoto . Ma attenzione: parlare genericamente di “blocco dei diesel Euro 5 in tutta la Pianura Padana” sarebbe impreciso. La normativa consente alle Regioni di adottare misure compensative capaci di garantire una riduzione delle emissioni equivalente a quella ottenuta con il divieto di circolazione. Il risultato è quindi un quadro differenziato: la Lombardia conferma lo stop per le autovetture, il Piemonte lo ha cancellato, mentre Veneto ed Emilia-Romagna stanno cercando una soluzione alternativa.

In Lombardia il provvedimento è ormai definito. Dal 1° ottobre 2026 le limitazioni riguarderanno le autovetture M1 diesel Euro 5 nelle aree urbane dei Comuni con più di 100.000 abitanti : Milano, Brescia, Bergamo e Monza . Le limitazioni per le autovetture scatteranno dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 , mentre per le categorie M2, N1 e N2 l'entrata in vigore è prevista dal 2027 e per le altre categorie dal 2028.

Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna: tre situazioni differenti

Il caso più favorevole agli automobilisti è quello del Piemonte. La Regione ha cancellato il blocco strutturale che avrebbe interessato circa 307.000 diesel Euro 5 nell'area metropolitana di Torino e a Novara, approvando un aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria. Il pacchetto comprende incentivi ai biocarburanti, interventi sulla mobilità, car sharing, ciclabilità e misure sugli impianti di riscaldamento. In Veneto, invece, il quadro resta in evoluzione. Le limitazioni previste dal 1° ottobre 2026 interessano i Comuni e gli agglomerati con più di 100.000 abitanti, tra cui Padova, Venezia, Verona e Vicenza, nella fascia 8.30-18.30 dei giorni feriali, dal 1° ottobre al 30 aprile.

La Regione sta però valutando misure compensative per evitare lo stop strutturale; tra le ipotesi figurano incentivi alla mobilità sostenibile e interventi sul parco circolante. Anche in Emilia-Romagna si lavora a una soluzione alternativa. La disciplina regionale è già particolarmente estesa e comprende i Comuni con più di 30.000 abitanti, oltre all'agglomerato di Bologna e ai Comuni aderenti. Le limitazioni ordinarie sono previste dal lunedì al venerdì, dal 1° ottobre al 31 marzo, nella fascia 8.30-18.30. Anche qui MoVe-In rappresenta una possibile alternativa alle fasce orarie, mentre domeniche ecologiche e misure emergenziali possono introdurre ulteriori restrizioni.