Scatola nera Move-in per i vecchi diesel Euro 5: soluzione o fregatura? [VIDEO]

Tempi durissimi per i Diesel Euro 5 (con o senza FAP) in Nord Italia: da ottobre 2025 scattano i divieti in Piemonte, Lombardia e Veneto ed Emilia Romagna (e a Roma si pensa di adottare gli stessi divieti ) Qui sotto trovate il video con le nostre osservazioni e le regole spiegate per bene, dove trovare anche indicazioni su una possibile soluzione "provvisoria", ma appare chiaro che a medio termine chi ha queste diesel, anche se in ottimo stato, avrà la vita difficile.

Il servizio Move-in: scatola nera, salvacondotto per pochi km

Per prima cosa, volete scoprire se la vostra auto è interessata al blocco? Andate sul Portale dell'Automobilista per conoscere la "classe ambientale" in base alla targa, se viene fuori Euro 5 e abitate al Nord avete un problema. Ok, potete andare a rottamarla per comprare un'auto nuova (era una battuta, visti i tempi) oppure adottare un complicatissimo programma "scontachilometri" che si chiama Move-in ed è già stato applicato in Lombardia: vediamo come funziona.

La soluzione per chi non può o non vuole cambiare l’auto è quella di installare questa scatola nera Move-in e la relativa app. Era già prevista dal 2022 per Milano e la Regione Lombardia per poter circolare con i diesel fino all’Euro 4 (senza FAP o con un FAP non idoneo) che tiene conto di un numero massimo di km, variabile a seconda della classe di omologazione.

La Regione Lombardia ha predisposto una pagina di domande frequenti qui e per aderire a Move-in prima di tutto occorre registrarsi con lo SPID su questo portale (se non hai ancora lo SPID vai qui). A questo punto dovranno essere inseriti i dati del proprietario (persona fisica o giuridica) e i dati del veicolo, per cui è bene avere a portata di mano il libretto di circolazione.

Una volta fatta la registrazione, verrà indicata una lista di centri di installazione che fanno un’operazione in realtà molto semplice: collegano ai due morsetti della batteria una sottile scatola che contiene tutta l’elettronica necessaria (chi armeggia con cacciaviti e chiavi lo può fare benissimo da solo).

In caso di guasto della batteria o di sostituzione, non bisogna preoccuparsi, il sistema si ripristina da solo appena ricollegato. Bisogna dire inoltre che molte di queste scatole nere prodotte da vari costruttori sono già di largo uso perché fanno parte di polizze assicurative che le richiedono, quindi se ne avete già una compatibile dei fornitori indicati qui sotto è molto probabile che le possiate utilizzare per il servizio Move-in, cosa che viene comunicata durante la registrazione. Le Regioni Piemonte e Veneto ed Emilia Romagna utilizzano fornitori e pagine web dedicate diverse.

Air S.r.l (https://movein.myair.io/movein/idadesione)

LoJack Italia S.r.l. (https://movein.lojack.it/info)

OCTO S.p.A. (https://www.octo-movein.it/)

Viasat S.p.A. (https://movein.viasatonline.it/)