Roma, blocco diesel Euro5 dal 1° novembre 2025, centinaia di migliaia di cittadini a piedi

Non c'è solo il bacino della Pianura Padana ad essere esposto al pericolo di blocco della circolazione per i veicoli alimentati a gasolio dal prossimo novembre: anche Roma potrebbe in tale data essere costretta ad attivare il semaforo rosso per i diesel Euro5, in tutta la vasta area compresa tra il Grande Raccordo Anulare e l’Anello Ferroviario, ovvero la ZTL Anello Ferroviario, compreso ovviamente il suo anello più interno, la ZTL Centro Storico.

Non si parla di poche decine di veicoli, tutt'altro: in mancanza di dati aggiornati, il riferimento più recente è quello della Fondazione Caracciolo risalente al 2022, che indicava in almeno 135.000, pari quasi all'8% del totale circolante, le auto alimentate a gasolio con omologazione Euro5; un dato importante, che non mancherà di creare disagi, e polemiche; ed con l'orizzonte delle prossime amministrative non così tanto distante, ben si comprende la richiesta del Comune già formalizzata alla Regione Lazio di valutare una possibilità di deroga al provvedimento, come già accaduto due anni fa con le diesel Euro4.