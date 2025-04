Dalla Regione Lazio un aiutino a Gualtieri: ZTL addio?

Le regole regionali appena approvate prefigurano uno scenario nuovo per il Campidoglio

In apparenza, sembrerebbe una sentenza senza possibilità di appello, la pietra tombale su ogni possibilità di ripensamento: nell’aggiornamento del Piano di Risanamento della qualità dell’aria appena approvato dalla Regione Lazio, è riportato chiaramente che le auto più inquinanti, ovvero diesel Euro5 e benzina Euro2, non potranno circolare nella Fascia verde di Roma dal 1° novembre 2025 al 31 marzo 2026.

Una frase che appunto non lascerebbe scampo ad interpretazioni e ricorsi; peccato che ad affermazione così tassativa non segua un punto ma una virgola, e che come spesso accade sono proprio le parole finali a ribaltarne completamente il senso, vi sto che nel caso specifico viene introdotto il concetto “salvo interventi compensativi tali da evitare i divieti di circolazione da parte dei Comuni”.

Un salvacondotto introdotto su proposta dell'assessora all'Ambiente della Regione Lazio, che pare fatto apposta per lasciare aperto uno spiraglio per evitare i divieti ormai incombenti.