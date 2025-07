Rinvio anch’io? No, tu no! La proroga per i diesel Euro5 non riguarda Roma

L’emendamento al dl Infrastrutture rinvia il blocco della circolazione per le autovetture diesel Euro 5, ma non riguarda tutta l’Italia: infatti, la norma che rinvia lo stop di un anno, al primo ottobre 2026 e non dal primo ottobre 2025, come previsto in origine, si riferisce solo alle regioni all'area padana, la più inquinata d'Italia, ovvero Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ma non il resto del Paese.

E così per il Lazio, e soprattutto per Roma, ovvero la città nella quale è più acceso che mai il dibattito sull'apertura della Fascia Verde, al momento restano confermati gli annunciati divieti di accesso, che scatteranno a partire dal 1° novembre 2025, con il semaforo rosso per le vetture alimentate a diesel Euro5 e per quelle a benzina fino a Euro2.