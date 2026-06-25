Blocco diesel Euro 5, il mercato dell'usato cambia volto: prezzi in calo al Nord e nuove opportunità nel resto d'Italia

Il rinvio del blocco dei diesel Euro 5 al 2026 non cancella gli effetti sul mercato dell'usato. Le quotazioni iniziano già a differenziarsi tra Nord e Sud Italia, mentre concessionari e privati si preparano a una redistribuzione delle vetture. Ecco cosa sta succedendo e quali sono gli scenari per chi vuole acquistare o vendere un'auto usata

Il rinvio dello stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5 nelle regioni della Pianura Padana ha concesso un anno di respiro a milioni di automobilisti, ma non ha fermato i cambiamenti del mercato delle auto usate. Le prospettive delle future limitazioni stanno infatti influenzando già oggi il valore delle vetture usate, modificando gli equilibri tra domanda e offerta e creando nuove opportunità per gli acquirenti. Se da una parte il differimento al 1° ottobre 2026 ha evitato un crollo immediato delle quotazioni, dall'altra gli operatori del settore stanno assistendo a una progressiva ridefinizione dei prezzi e dei flussi commerciali tra le diverse aree del Paese.

L'emendamento approvato nell'ambito del Decreto Infrastrutture ha spostato dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026l'entrata in vigore delle limitazioni strutturali per le auto diesel Euro 5 nelle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Contestualmente è stato ridotto il numero dei Comuni coinvolti, passando da quelli con oltre 30.000 abitanti a quelli superiori ai 100.000 residenti. Una modifica significativa che interessa un numero inferiore di automobilisti, senza però eliminare il problema alla radice: chi possiede una diesel Euro 5 sa che il proprio veicolo sarà comunque soggetto a limitazioni alla circolazione sempre più stringenti nei prossimi anni. Per questo motivo molti proprietari hanno già iniziato a valutare la vendita dell'auto prima dell'entrata in vigore dei divieti, alimentando un aumento dell'offerta sul mercato dell'usato.