Blocco diesel Euro 5, il mercato dell'usato cambia volto: prezzi in calo al Nord e nuove opportunità nel resto d'Italia

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Il rinvio dello stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5 nelle regioni della Pianura Padana ha concesso un anno di respiro a milioni di automobilisti, ma non ha fermato i cambiamenti del mercato delle auto usate. Le prospettive delle future limitazioni stanno infatti influenzando già oggi il valore delle vetture usate, modificando gli equilibri tra domanda e offerta e creando nuove opportunità per gli acquirenti. Se da una parte il differimento al 1° ottobre 2026 ha evitato un crollo immediato delle quotazioni, dall'altra gli operatori del settore stanno assistendo a una progressiva ridefinizione dei prezzi e dei flussi commerciali tra le diverse aree del Paese.
L'emendamento approvato nell'ambito del Decreto Infrastrutture ha spostato dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026l'entrata in vigore delle limitazioni strutturali per le auto diesel Euro 5 nelle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Contestualmente è stato ridotto il numero dei Comuni coinvolti, passando da quelli con oltre 30.000 abitanti a quelli superiori ai 100.000 residenti. Una modifica significativa che interessa un numero inferiore di automobilisti, senza però eliminare il problema alla radice: chi possiede una diesel Euro 5 sa che il proprio veicolo sarà comunque soggetto a limitazioni alla circolazione sempre più stringenti nei prossimi anni. Per questo motivo molti proprietari hanno già iniziato a valutare la vendita dell'auto prima dell'entrata in vigore dei divieti, alimentando un aumento dell'offerta sul mercato dell'usato.
Gli effetti più evidenti riguardano proprio il mercato delle auto usate. Nelle regioni settentrionali maggiormente interessate dalle future limitazioni, i concessionari registrano un crescente interesse verso alimentazioni ibride, benzinaed elettriche, mentre le diesel Euro 5 iniziano lentamente a perdere appeal commerciale. Al contrario, nelle regioni del Centro e del Sud Italia, dove le restrizioni risultano meno severe o non sono previste con le stesse modalità, queste vetture continuano a rappresentare una soluzione interessante grazie ai consumi contenuti e ai costi d'acquisto sempre più competitivi. Si sta quindi delineando una sorta di "migrazione" del mercato dell'usato: molte auto diesel Euro 5vengono ritirate al Nord per essere rivendute in aree del Paese dove potranno ancora circolare senza particolari limitazioni. Una dinamica che contribuisce a mantenere elevata la liquidità del comparto, evitando un deprezzamento improvviso dei modelli interessati.
Per chi possiede una vettura diesel Euro 5 non esiste una risposta valida per tutti. Chi vive nelle grandi città del Nord Italia dovrà inevitabilmente considerare le future limitazioni al traffico, valutando se anticipare la sostituzione dell'auto oppure sfruttare strumenti come il Move-In, che consente una percorrenza chilometrica annuale controllata in deroga ai blocchi previsti dalle Regioni aderenti. Chi invece utilizza prevalentemente l'auto fuori dalle aree interessate dai divieti potrebbe continuare a sfruttarla ancora per diversi anni senza particolari problemi. Anche gli esperti del settore invitano a non farsi prendere dalla fretta: il rinvio delle limitazioni offre più tempo per pianificare un eventuale cambio vettura, monitorando l'andamento delle quotazioni delle auto usate e l'arrivo di eventuali incentivi auto statali o regionali. Nel frattempo il mercato continuerà probabilmente a premiare le alimentazioni alternative, ma le auto diesel Euro 5resteranno ancora protagoniste del mercato dell'usato, soprattutto nelle aree dove la loro circolazione non subirà restrizioni nel breve periodo.