Diesel Euro 5: posso ancora circolare? Ecco come scoprirlo e quali sono le regioni italiane interessate

Capire se la tua auto è omologata Euro 5 è diventato fondamentale, soprattutto in vista dei blocchi alla circolazione dei diesel Euro 5 già attivati in alcune aree della Pianura Padana, ecco tutto quello che c'è da sapere

Dopo l’approvazione dell’emendamento al Decreto Infrastrutture che ha rinviato di un anno – a ottobre 2026 – il blocco della circolazione per le auto diesel Euro 5 in alcune regioni del Nord Italia, molti automobilisti si pongono una domanda concreta: la mia auto può ancora circolare? E come faccio a saperlo?

Come sapere se la tua auto è una Euro 5

Per scoprirlo, ci sono due modi principali: controllare il libretto di circolazione o consultare un portale online ufficiale.

Il metodo più diretto è leggere la carta di circolazione e, nei libretti formato europeo (A4), la classe ambientale è indicata:

Nel riquadro 2, campo V.9 , dove compare il codice del regolamento europeo ;

Oppure nel riquadro 3, dove può essere indicata anche la dicitura esplicita (es. "Euro 5").

Se il libretto è più vecchio (pre-ottobre 1999), è probabile che l’auto sia al massimo Euro 2, e le informazioni si trovano in basso nel riquadro 2.

Per le auto Euro 5, i codici di omologazione più comuni sono quelli che iniziano con “Risp. Reg. 715/2007…” oppure “EURO 5A”, “EURO 5B”, e così via. Alcuni esempi tipici sono:

Risp. Reg. 715/2007*692/2008 (EURO 5A)

Risp. Reg. 715/2007*566/2011 (EURO5B CON DISP ANTIPART)

Risp. Reg. 630/2012 (EURO5A)

Risp. Dir. 2005/78/CE RIF. 2005/55/CE RIGA C (ECOL. MIGLIORATO)

In alternativa, puoi usare due strumenti digitali gratuiti:

Sito ACI – utile se la tua regione è convenzionata: basta inserire la targa del veicolo.

Portale dell’Automobilista – valido per tutti: nella sezione dedicata, puoi inserire la targa e controllare direttamente la classe ambientale.

Un altro indizio viene dalla data di immatricolazione: se la tua auto è stata immatricolata dopo il 1° gennaio 2011, è molto probabile che sia Euro 5, anche se per conferma serve comunque la verifica sul libretto o online.

Il nodo più discusso riguarda però il filtro antiparticolato, un dispositivo che abbatte fino al 99% delle polveri sottili emesse dai diesel e, nonostante sia presente sulla quasi totalità dei modelli Euro 5, la normativa non fa distinzione tra chi lo ha e chi no. Eppure, la differenza è enorme: un diesel Euro 5 con FAP in buone condizioni inquina molto meno rispetto a un'auto senza. Eppure le ordinanze locali, spesso ideologiche e poco tecniche, trattano tutte le Euro 5 allo stesso modo.

Per sapere se la tua auto è dotata di FAP, controlla sempre la carta di circolazione. Le diciture utili sono:

“ Euro 4 con dispositivo antiparticolato ”

“2003/76 CE-B” (indica presenza di FAP)

In alcuni casi, l’informazione non è presente o è poco chiara: in tal caso, puoi rivolgerti al costruttore o a un’officina autorizzata per avere conferma.