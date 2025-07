Diesel Euro5 blocco annullato, ma c'era davvero un motivo per fermarli?

Dopo l'approvazione dell'emendamento che sposta di un anno i divieti per le diesel Euro 5, facciamo un po' di chiarezza sulle ragioni tecniche e le differenza fra diesel con FAP e senza FAP

di Carlo Bellati







Dopo la notizia che abbiamo riportato qui del rinvio del blocco per i diesel Euro 5 rimane qualche considerazione da fare sull'opportunità di questo emendamento e i suoi effetti, che consentiranno di poter utilizzare le Euro 5 almeno per un altro anno a centinaia di migliaia di automobilisti (si calcola che solo in Lombardia ce ne siano più di 480.000). Non solo una data rinviata (ottobre 2026) ma anche un criterio diverso per individuare le zone "vietate" Non più i comuni con più di 30.00 abitanti di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ma solo (e con prevalenza delle aree urbane) per i capoluoghi con più di 100.000 abitanti Secondo i dati Istat del 2024 queste sono le località che imporranno divieti: Piemonte Torino, Novara Lombardia Milano, Brescia, Monza, Bergamo Veneto Verona, Venezia, Padova, Vicenza Emilia-Romagna Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ravenna, Ferrara Qui sotto vi riproponiamo un video di qualche giorno fa che riproponeva il problema in attesa che venisse approvato l'emendamento al Decreto "Infrastrutture".

Naviga su Automoto.it senza pubblicità 1 euro al mese

La soluzione non è Move-In Ancora non è certo se la proroga possa ulteriomente essere estesa (era già stata spostata di un anno) e di sicuro non riguarda alcune città come Roma che hanno già fissato una data per l'esclusione degli Euro5 Diesel su aree diverse (l'articolo è qui). La soluzione proposta dalla Lombardia e alcune altre regioni, già in uso per le aree milanesi, è aderire al programma Move-in, che è notoriamente una operazione macchinosa e penalizzante per la maggior parte dei proprietari di auto "vietate" Ne abbiamo parlato qui e dalla nostra analisi risulta che il sistema è in realtà un boomerang per chi lo utilizza.