Benzina o Diesel? la verità sulle emissioni è diversa da quel tutti credono (lo dice la scienza)

"Per valutare correttamente l'inquinamento veicolare è necessario conoscere sia le emissioni primarie che come queste invecchiano nell'atmosfera," spiegano i ricercatori. Una distinzione fondamentale, perché molti inquinanti si trasformano chimicamente dopo essere stati emessi, creando nuove particelle dannose.

L'aspetto più innovativo è stata l'introduzione di una camera smog mobile in Teflon illuminata con luci UV, dove una frazione dei gas di scarico veniva iniettata e "invecchiata" artificialmente. Questo ha permesso di simulare le reazioni fotochimiche che avvengono nell'atmosfera reale e misurare non solo le emissioni dirette, ma anche la formazione di aerosol organico secondario (SOA).

In un caso particolare , un'auto a benzina ha prodotto oltre 400 volte più black carbon rispetto alle diesel testate. Questo non è un caso isolato, ma riflette l' efficacia straordinaria dei filtri antiparticolato installati sulle moderne diesel Euro 5 e 6, che riducono le emissioni a livelli talvolta non misurabili con gli strumenti convenzionali.

In termini quantitativi, i fattori di emissione per le auto a benzina si situavano tra 0,01-0,04 g/kg di carburante, valori in linea con gli inventari esistenti. Al contrario, i fattori di emissione per le diesel equipaggiate con DPF erano di ordini di grandezza inferiori ai valori di riferimento (0,68-2,64 g/kg) e molto al di sotto di quelli riportati per le vecchie diesel senza DPF.

I dati emersi dalla ricerca sono inequivocabili. A temperatura ambiente (22°C), le auto a benzina hanno emesso in media 10 volte più particolato carbonioso rispetto alle diesel con DPF . A temperature più basse (-7°C), tipiche degli inverni in molte regioni europee, questa differenza è salita a ben 62 volte.

"Se il diesel o la benzina inquinano di più dipende dall'inquinante in questione," affermano i ricercatori. " Le auto diesel non sono necessariamente inquinanti peggiori delle auto a benzina ." Una conclusione che sfida la narrativa semplicistica che ha dominato il dibattito pubblico degli ultimi anni e sottolinea la necessità di un approccio più sfumato alla regolamentazione delle emissioni .

Nonostante i vantaggi in termini di particolato, lo studio conferma che le auto diesel emettono ancora circa 10 volte più ossidi di azoto (NOx) rispetto alle benzina ad entrambe le temperature testate. Questo crea un vero e proprio dilemma ambientale : non esiste una tecnologia universalmente "migliore".

I risultati suggeriscono che le auto a benzina potrebbero contribuire fino all' 82% del SOA fossile osservato nell' aria urbana . Questo pattern è coerente con le osservazioni in altre città: negli Stati Uniti, dove predominano le auto a benzina, il SOA domina la frazione carboniosa del particolato atmosferico. In Europa, con la sua storica maggiore presenza di diesel, il black carbon e l' aerosol organico primario sono ancora predominanti.

Per verificare la rilevanza pratica di questi risultati di laboratorio, i ricercatori hanno modellato il contributo delle auto a benzina e diesel all'inquinamento da SOA fossile (fSOA) nella regione di Los Angeles, utilizzando il toluene come tracciante per le emissioni da traffico veicolare e le rese SOA misurate nei loro esperimenti.

Questa è la ragione per cui, nonostante i risultati dello studio, le diesel continuano ad essere percepite come più inquinanti in molte città europee: il problema non sono le diesel moderne con DPF , ma il vecchio parco circolante non ancora aggiornato.

Il dato più sorprendente è che bastano pochissime vecchie diesel senza filtro per dominare le emissioni complessive di particolato . Con solo il 3% di diesel pre-Euro 5 ancora in circolazione, queste vetture emetterebbero più particolato primario dell'intero parco auto a benzina in condizioni di temperatura mite. Durante l'inverno, invece, le auto a benzina potrebbero già dominare il PM carbonioso delle autovetture.

I ricercatori hanno sviluppato un modello per prevedere come cambierà il contributo relativo di diesel e benzina alle emissioni di particolato man mano che il parco auto si modernizza. Una proiezione per l'Unione Europea, basata sui dati del modello TREMOVE, suggerisce un iniziale aumento della quota di particolato primario dalle diesel , seguito da una diminuzione man mano che i DPF diventano onnipresenti .

Implicazioni pratiche: quale auto scegliere?

Le implicazioni di questa ricerca per chi deve acquistare un'auto oggi in Italia sono significative e devono tenere conto anche dell'aspetto economico, oltre a quello ambientale.

Per chi vive in città e fa tragitti principalmente brevi, i veicoli elettrici rappresentano la scelta migliore dal punto di vista ambientale, eliminando alla fonte sia le emissioni di particolato che di NOx. Dal punto di vista economico, nonostante il costo d'acquisto più elevato, i costi di gestione sono significativamente inferiori: l'energia elettrica è soggetta a un'imposizione fiscale molto più bassa rispetto ai carburanti tradizionali, con accise minime. La ricarica domestica costa mediamente 0,20-0,30€/kWh, permettendo di percorrere 100 km con circa 4-6€, contro i 12-15€ necessari con i carburanti tradizionali. Inoltre, i costi di manutenzione sono ridotti per l'assenza di componenti soggetti a usura come frizioni, cinghie di distribuzione e filtri. Va detto però che il costo delle ricariche presso le colonninre rapide è diventato molto alto e questo, combinato con un prezzo più favorevole negli ultimi mesi di benzina e gasolio e la rimodulazione delle accise ha alterato questo bilancio economico.

Per chi percorre lunghe distanze (oltre 30.000 km/anno), specialmente in autostrada, un moderno diesel Euro 6d con DPF potrebbe rappresentare ancora la scelta più conveniente, combinando vantaggi economici e ambientali. A partire dal 15 maggio 2025, l'accisa sul gasolio in Italia sarà di 632,40€ per mille litri, leggermente inferiore a quella sulla benzina (713,40€ per mille litri). Considerando che i motori diesel consumano mediamente il 20-25% in meno, il vantaggio economico diventa ancora più marcato. Su una percorrenza annua di 35.000 km, la differenza può ammontare a 800-1.200€ all'anno di carburante risparmiato rispetto a un equivalente motore a benzina. Inoltre, come dimostrato dallo studio, le moderne diesel con DPF emettono meno particolato e producono meno SOA rispetto alle benzina, sebbene continuino ad emettere più NOx.

Per l'utilizzo misto (città-extraurbano) con chilometraggi annui intermedi (15.000-25.000 km), le ibride benzina rappresentano un buon compromesso. Sebbene soggette alle stesse accise della benzina tradizionale, offrono consumi ridotti del 15-20% grazie al recupero dell'energia in frenata e possono circolare nelle ZTL di alcune città italiane senza limitazioni. Dal punto di vista ambientale, riducono significativamente l'impatto dell'avviamento a freddo nelle tratte urbane brevi, attenuando il problema delle elevate emissioni di particolato delle auto a benzina evidenziato dallo studio.

Vale la pena considerare anche il GPL, che in Italia gode di un'accisa favorevole (0,147€/litro contro 0,713€/litro della benzina) e produce emissioni di particolato significativamente inferiori rispetto alla benzina, oltre a ridotte emissioni di NOx rispetto al diesel. I costi di gestione sono competitivi, con un risparmio medio del 40-50% rispetto alla benzina, e la rete di distribuzione è capillare sul territorio nazionale. Dal punto di vista ambientale, la combustione del GPL genera meno composti aromatici rispetto alla benzina, riducendo la formazione di SOA nell'atmosfera. Il costo di conversione per un'auto esistente si aggira intorno ai 1.500-2.000€, con un ritorno dell'investimento in circa 30.000 km.

I ricercatori riconoscono che ci possono essere eccezioni a queste linee guida generali. Casi specifici dove le diesel potrebbero emettere più aerosol carbonioso includono viaggi molto lunghi (dove l'importanza relativa dell'avviamento a freddo è minore), condizioni operative come alte velocità (oltre 120 km/h) o estremi di temperatura, e veicoli con caratteristiche anomale.