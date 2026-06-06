Arriva l'ufficialità sulla gestione dei prezzi dei carburanti per le prossime settimane: il Governo ha deciso di prolungare l'intervento statale, ma con una stretta significativa per i veicoli a gasolio. Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, estende il taglio delle accise fino al 3 luglio 2026. Tuttavia, mentre per la benzina l'agevolazione resta invariata, per il diesel lo sconto viene dimezzato: di conseguenza, alla pompa, le accise sul gasolio saranno maggiori rispetto al mese precedente.

Le nuove misure entreranno in vigore a partire da domenica 7 giugno 2026. Il provvedimento ministeriale fissa a 622,90 euro per mille litri l'accisa generale su benzina e gasolio (con l'esenzione totale per il gas naturale e 242,77 euro per mille grammi per il GPL).

Questo si traduce in una rimodulazione degli sconti reali per gli automobilisti:

Tipo di Carburante Sconto Precedente (IVA incl.) Nuovo Sconto dal 7 Giugno (IVA incl.) Variazione Accisa applicata Benzina 6,1 centesimi/litro 6,1 centesimi/litro Invariata Gasolio (Diesel) 12,2 centesimi/litro 6,1 centesimi/litro Aumentata (+6,1 cent/litro)

L'obiettivo dell'esecutivo, e del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rimane quello di calibrare le risorse per mantenere i prezzi, specialmente quello del gasolio, al di sotto della soglia psicologica dei 2 euro al litro. Dal punto di vista legislativo e finanziario, la proroga non ha richiesto un nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri. È stata varata tramite decreto ministeriale avvalendosi del meccanismo delle cosiddette "accise mobili".

L'operazione ha un costo stimato di poco meno di 150 milioni di euro. Nello specifico, il decreto attinge a 149,4 milioni di euro derivanti dall'extra-gettito IVA generato dall'aumento dei prezzi dei carburanti registrato tra il 1° e il 31 maggio 2026. Questo tesoretto compenserà le minori entrate nelle casse dello Stato fino agli inizi di luglio. Con molta probabilità, questo rappresenterà l'ultimo intervento di scontistica generalizzata prima di passare a misure più selettive.