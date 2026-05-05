Due Ferrari bloccano la strada del Menador: ingorgo “di lusso” tra tornanti stretti e traffico paralizzato

Un ingorgo decisamente insolito ha attirato l’attenzione di automobilisti e utenti social nel cuore del Trentino. Lungo la suggestiva strada del Menador, uno dei percorsi panoramici più spettacolari delle Dolomiti, due Ferrarisono rimaste bloccate in un tratto particolarmente stretto della carreggiata, causando traffico fermo e grande curiosità tra residenti e turisti. La vicenda si è verificata lungo la Kaiserjägerstrasse, la strada provinciale 133 che collega la Valsugana – in particolare l’area di Caldonazzo – con gli Altipiani Cimbri.

Due Ferrari si sono ritrovate “incastrate” in uno dei punti più stretti del tracciato, impedendo temporaneamente il passaggio degli altri veicoli. La strada del Menador è famosa per i suoi tornanti ravvicinati, la carreggiata ridotta e le pareti rocciose a ridosso dell’asfalto: caratteristiche che la rendono affascinante per motociclisti e appassionati di guida, ma decisamente impegnativa per auto larghe e ribassate come molte supercar moderne. L’ingorgo ha generato rallentamenti e momenti di attesa, trasformando una tranquilla giornata di traffico turistico in una scena quasi surreale, definita da molti utenti social un vero e proprio “ingorgo di lusso”. Fortunatamente non si registrano incidenti né feriti: dopo alcune manovre e l’intervento degli automobilisti presenti, la situazione è tornata progressivamente alla normalità.

L’episodio del Menador riporta al centro un tema spesso sottovalutato: l’adattabilità delle vetture sportive alle strade alpine storiche. Molti percorsi di montagna italiani nacquero infatti per esigenze militari o agricole e non per il traffico moderno. La Kaiserjägerstrasse, costruita durante la Prima guerra mondiale, mantiene ancora oggi carreggiate strette e spazi di manovra limitati. Le Ferrari – come molte supercar contemporanee – offrono prestazioni elevate, carreggiate larghe e assetti molto bassi pensati per strade scorrevoli o circuiti. In contesti panoramici estremi, questi elementi possono trasformarsi in un limite pratico, soprattutto nei punti dove l’incrocio tra veicoli richiede precisione millimetrica.