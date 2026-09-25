Eni, il price cap e i ritardi del Governo: la brillante mossa di marketing che svela sei mesi di speculazioni

Eni blocca i prezzi di benzina e diesel, il Governo esulta. Ma dietro il "tetto di solidarietà" si nasconde una brillante manovra che smaschera i ritardi della politica. Perché l'esecutivo non ha fatto pressioni sulla sua partecipata sei mesi fa, lasciando correre le speculazioni e i profitti record?

L'annuncio del tetto ai prezzi dei carburanti da parte di Eni, con il blocco a 2,19 euro per il gasolio e 1,99 per la benzina, è stato accolto con immediato entusiasmo da Palazzo Chigi. Tuttavia, analizzando le dinamiche e le tempistiche dell'operazione, il quadro che emerge è ben più complesso di una semplice concessione di solidarietà aziendale, rivelando le profonde indecisioni che hanno caratterizzato la gestione governativa della crisi energetica.

Come evidenziato in una recente analisi dal collega Angelo Vaccariello, giornalista che si occupa di analisi economiche e professore di economia alle scuole superiori, la mossa del Cane a Sei Zampe solleva un interrogativo politico e industriale cruciale: se un calmieramento dei prezzi era finanziariamente e tecnicamente sostenibile oggi, perché non è stato attuato prima? Eni, è bene ricordarlo, non è un semplice operatore privato mosso unicamente dalle logiche del profitto azionario, ma un colosso strategico controllato dallo Stato attraverso la "cassaforte" di Cassa Depositi e Prestiti.

Di fronte a un'ascesa vertiginosa dei listini iniziata tra marzo e aprile, l'esecutivo ha scelto di non esercitare alcuna pressione diretta sui vertici della propria partecipata, lasciando di fatto campo libero a sei mesi di speculazione incontrastata. La strategia governativa si è limitata all'applicazione di una "toppa" fiscale, ovvero lo sconto temporaneo sulle accise. Un intervento che si è rivelato non solo oneroso per le casse dello Stato, ma di fatto inutile: le compagnie petrolifere hanno quasi immediatamente riassorbito i margini liberati dal taglio delle tasse, trasformando un sussidio pubblico in profitti record per i propri bilanci.

L'impatto sul mercato della decisione odierna sarà comunque dirompente. Essendo Eni il principale player in Italia, il blocco dei prezzi imposto in queste ore innescherà un inevitabile effetto domino. I concorrenti saranno costretti ad allinearsi rapidamente per non subire una massiccia fuga di clienti verso la rete Enilive, dimostrando empiricamente che i margini per una riduzione dei listini erano ampiamente disponibili.

Che la politica avesse gli strumenti per agire in anticipo lo dimostra anche l'agenda recente dei ministeri competenti, che hanno appena convocato le società petrolifere per esplorare un possibile aumento della capacità di raffinazione sul territorio nazionale. Un'iniziativa necessaria, ma che conferma come un lavoro diplomatico e industriale sotto traccia, avviato con tempestività nei mesi scorsi, avrebbe probabilmente fruttato risultati ben più solidi e strutturali rispetto ai proclami odierni.

Occorre infine sgombrare il campo da un equivoco concettuale spesso utilizzato per giustificare l'immobilismo istituzionale: intervenire sui prezzi in questo contesto non significa cedere a derive dirigiste o negare il libero mercato. Come fa notare puntualmente Vaccariello, gli attuali rincari non sono frutto di un legittimo "premio di mercato" dettato dalle reali dinamiche di estrazione e offerta del petrolio, ma derivano esclusivamente da tensioni geopolitiche e da strozzature opportunistiche.

Quando i profitti di un settore crescono in maniera esponenziale per cause di forza maggiore esterne, penalizzando l'intera economia reale, i manuali di macroeconomia parlano semplicemente di speculazione. Porre un argine a queste distorsioni, utilizzando il peso di un'azienda di Stato, non rappresenta un'anomalia, ma la più basilare delle tutele per il sistema Paese.

Immagine di apertura creata con IA.