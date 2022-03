Espansione Autotorino: il gruppo lombardo mette le insegne in Friuli e Veneto [al posto di Autostar]

L’ultimo passo della grande espansione per il Gruppo Autotorino è quello che si è compie ora in Veneto e Friuli: le filiali Autostar sono ora totalmente parte del grande dealer con base in Lombardia ed esibiscono insegne Autotorino.

Dal primo aprile 2022 tra le 62 sedi ufficiali del Gruppo che toccano anche Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, ci sono anche le dieci nelle cinque province del Triveneto (ex-Autostar): a Pordenone e Tavagnacco, Belluno, Susegana e Villorba, Muggia e Trieste, oltre a Portogruaro. In particolare è di rilievo il peso dei servizi post-vendita, per queste zone, che vedono più di un collaboratore su due del gruppo proprio nel Triveneto: ben 173 gli addetti dedicati a questo fronte.