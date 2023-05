Fermato dai vigili in Lamborghini: "siete comunisti e invidiosi"

Un alterco che è finito in tribunale per un automobilista a bordo di una Lamborghini fermato dalla Polizia Locale. L'accusa è stata di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio

Alla fine si è risolta "quasi" nel nulla la vicenda di un automobilista (Paolo Trentin residente di Schio - VR) che in occasione di un'infrazione fatta a bordo della sua Lamborghini avrebbe detto alla Polizia Locale "Il vostro atteggiamento è da comunisti e il comunismo è una brutta bestia essendo invidiosi dei soldi altrui", e ancora "stavolta avete rotto le scatole alla persona sbagliata, finisce male, non vi va sempre bene". Riporta la notizia il Corriere del Veneto riferendo anche del successivo giudizio in tribunale.

Secondo la ricostruzione, Trentin stava procedendo con la sua Lamborghini in via Monte Novegno a Costabissara il 24 novembre 2020, quando avrebbe deciso di effettuare un'inversione di marcia non consentita. In quel momento, due agenti della polizia locale Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina, sono intervenuti e hanno fermato la vettura per controllare la situazione.

Una volta che si sarebbero avvicinati al mezzo, sembra che il cinquantenne avrebbe iniziato a insultarli ripetutamente fino all'arrivo del comando della polizia locale, a Codogno. Infatti, sembra che Trentin avrebbe criticato l'effettiva utilità degli uomini e, successivamente, accusando i due agenti di simpatie bolsceviche: "Siete proprio inutili, non servite a niente. Il vostro atteggiamento è da comunisti, e il comunismo è una brutta bestia essendo invidiosi dei soldi altrui. Stavolta avete rotto le scatole alla persona sbagliata, finisce male, non vi va sempre bene."