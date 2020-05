Ferrari 488 Pista, in vendita a 485.000 dollari un esemplare che strizza l'occhio agli USA

Una Ferrari 488 Pista in salsa USA è in vendita per 485.000 dollari: la vettura, di proprietà del pilota di IndyCar Graham Rahal, presenta una livrea con i colori della bandiera statunitense. A farla da padrone è il blu, con una striscia rossa e bianca ad attraversare l'auto. Sono diversi i componenti in fibra di carbonio con finitura lucida, come il diffusore posteriore e i battitacco.

Sotto il cofano trova posto un propulsore biturbo di 3.9 litri in grado di sviluppare fino a 720 CV di potenza e 770 Nm di coppia massima a 3000 giri/min in settima marcia. I numeri della 488 Pista sono notevoli: è in grado di bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e quello da 0 a 200 km/h in 7,6 secondi; la vettura tocca i 340 km/h.

Come si evince già dal suo nome, la 488 Pista trae ispirazione dall'attività di Ferrari nel mondo delle corse, sia in Formula 1 che nel WEC: l'S-Duct integrato nel frontale è di matrice F1; i diffusori anteriori, invece, sono basati su quelli della 488 GTE del mondiale Endurance, così come la doppia Kink Line. Inediti sono il diffusore posteriore e lo spoiler posteriore, rialzato e più esteso. Questi accorgimenti hanno permesso di aumentare l'efficienza aerodinamica del 20%. Performance degne di nota, di cui il nuovo proprietario della 488 Pista in vendita potrà godere appieno.

Foto: Graham Rahal Performance