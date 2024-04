Furti d'auto: le Regioni dove ti rubano tutto (e quelle dove puoi lasciare le chiavi in auto)

Un'analisi recente evidenzia una realtà preoccupante per i proprietari di autoveicoli in Italia: nel 2023 i furti di auto hanno registrato un incremento del 7% rispetto all'anno precedente. Con 131.679 furti segnalati e un tasso di recupero al 44%, emergono dati significativi sul fenomeno a livello nazionale.

Dall'infografica prodotta da LoJack e basata su dati del Ministero dell'Interno del 2023, si evince che non tutte le regioni italiane sono ugualmente colpite da questo fenomeno. Tra le regioni con il maggior numero di furti spiccano Lazio, Lombardia e Campania, dove si registra rispettivamente il 25%, 17% e 13% del totale dei furti in Italia. In controtendenza, regioni come la Valle d'Aosta e il Molise mostrano percentuali significativamente inferiori, con l'1% dei furti, dove teoricamente si potrebbe quasi "lasciare le chiavi in auto".

La tendenza al furto si concentra particolarmente su alcune categorie di veicoli: 1 su 5 dei veicoli rubati è un SUV/Crossover, e il 33% dei furti viene categorizzato come "hi-tech", ovvero con metodi avanzati di scassinamento. Interessante notare come un terzo dei furti sia costituito da "furti parziali", evidenziando una mira non solo al veicolo in sé ma anche ai suoi componenti o al contenuto tecnologico al suo interno.

Tra i modelli di auto più rubati troviamo la Fiat Panda al primo posto con il 18% dei furti, seguita da Fiat 500 e Fiat Punto. Per i SUV/Crossover, la Fiat 500X è in testa alla lista, mentre per quanto riguarda i motoveicoli la Honda SH domina la scena dei furti.

LoJack offre anche alcuni consigli pratici per proteggere il proprio veicolo, come evitare parcheggi isolati, incustoditi o poco illuminati, e verificare sempre manualmente la chiusura delle portiere. Un accorgimento importante è di non lasciare mai le chiavi inserite o dispositivi come PC e tablet a bordo, e infine, di proteggere la propria auto con un sistema di antifurto o di recupero.