Furti d'auto: uno su tre è in Campania, la Suv più amata dai ladri è...

Aumentano i furti auto in Italia del 5%, trainati dai SUV. Le regioni più colpite e i modelli più rubati secondo l'analisi 'Stolen Vehicle Recovery 2024

L'Osservatorio di LoJack ha pubblicato l'analisi "Stolen Vehicle Recovery 2024" che evidenzia un aumento del 5% nei furti auto in Italia nel 2023, con i SUV in testa alle sottrazioni, rappresentando il 53% del totale rubato, rispetto al 33% quattro anni fa. Le regioni più colpite risultano essere la Campania (quasi 1 su 3), Lazio (24%), Puglia (20%), e Lombardia (14%).

I dati svelano anche la top five dei modelli più rubati, guidata dalla Fiat Panda, seguita dalla Fiat 500, Citroen C3, Lancia Ypsilon e Smart Fortwo. Tra i SUV, il Toyota RAV4 primeggia, seguito da Toyota C-HR, Fiat 500X, Jeep Renegade e Peugeot 3008.

Un elemento preoccupante è il consolidamento del trend di furti agevolati da strumenti hi-tech, in particolare attraverso la clonazione delle chiavi. Questa tecnica permette ai ladri di portare via i veicoli in pochi secondi senza lasciare segni di effrazione.

Le implicazioni della criminalità automobilistica si riflettono anche sui costi assicurativi, con un aumento notevole nei territori più colpiti. Inoltre, l'analisi prospetta una possibile recrudescenza nel 2024, attribuendo il fenomeno ai ritardi nelle consegne di componenti auto e pezzi di ricambio, derivanti dalle attuali difficoltà di approvvigionamento.