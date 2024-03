Furti, il paradosso italiano: più rubano, meno ci si assicura

Segugio.it, il portale leader nella comparazione online di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito, ha rivelato un preoccupante aumento del 25% nei furti d'auto in Italia nei due anni precedenti, con oltre 85.000 veicoli rubati solo nel 2023. La Campania e la Puglia emergono come le regioni più colpite, ma anche come quelle in cui gli automobilisti faticano di più ad assicurarsi contro il rischio furto.

Nel corso del 2023, i furti d'auto sono cresciuti significativamente, raggiungendo la cifra allarmante di oltre 85.000 veicoli rubati su tutto il territorio nazionale, rappresentando un incremento del 25% rispetto al 2021.

La distribuzione territoriale di tali furti evidenzia che la maggior parte di essi si concentra in alcune regioni specifiche, principalmente in Campania (33%), Lazio (24%), e Puglia (21%).

Un'analisi dettagliata condotta da Segugio.it sulla diffusione della garanzia Furto e Incendio rivela che, nonostante l'aumento dei furti, solo il 19,2% degli automobilisti italiani aveva questa copertura a febbraio 2024. In particolare, Campania e Puglia si distinguono per essere le regioni in cui questa garanzia è meno diffusa, con una penetrazione rispettivamente del 4,8% e del 7,2%. Al contrario, il Lazio, nonostante un alto tasso di furti, presenta una penetrazione superiore alla media nazionale, raggiungendo il 21,9%. Lombardia e Piemonte dimostrano una sensibilità simile al rischio furto, con una penetrazione del 26% e del 23,2%.

La bassa diffusione della garanzia Furto e Incendio in Campania e Puglia potrebbe essere attribuibile proprio ai rischi maggiori, oltre che al prezzo. In queste due regioni, il prezzo medio della garanzia è rispettivamente di 337,2€ e 296,8€, ben al di sopra della media nazionale di 101,8€. Aggiungendo il costo elevato dell'RC auto, specialmente in Campania, che raggiunge i 710,4€, diventa evidente il motivo per cui gli automobilisti di queste regioni esitano ad assicurarsi adeguatamente.