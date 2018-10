GT Sport, Subaru Impreza 22B nel prossimo update?

Durante la finale regionale Asia-Oceania di GT Sport tenutasi a Tokyo dove, i 18 giocatori qualificati sono stati suddivisi in due gruppi da 9 per la gara a Tsukuba, tra le vetture da strada N300 era presente una nuova auto: la Subaru Impreza 22B.

La famosa icona delle auto sportive giapponesi fece la sua prima apparizione in Gran Turismo 2 e potrebbe tornare protagonista nell'ultimo capitolo della saga Gran Turismo. Come è accaduto per il Fuji Speedway (aggiornamento 1.28), probabilmente gli appassionati del marchio e i nostalgici del motore boxer, potrebbero "sedersi" a bordo della 22B nell'aggiornamento di fine ottobre.

La Subaru Impreza 22B-STi, l'icona delle auto stradali giapponesi fine anni '90

Arrivata nel marzo 1998, la Subaru impreza 22B-STi prende il nome dalla cilindrata del motore: un 2.2 boxer Master 4 DOHC Turbo (EJ22) in grado di erogare 276 CV anche se, probabilmente, la potenza dichiarata dalla casa giapponese è inferiore a quella sviluppata effettivamente dal motore termico.

I nuovi pistoni forgiati, la turbina maggiorata ed il rinnovato intercooler garantivano alla sportiva del Sol Levante prestazioni paragonabili alle concorrenti europee che, però, costavano quasi il doppio; non solo potenza pura ma anche un grip in curva fenomenale offerto dalla trazione integrale permanente e dal differenziale a slittamento limitato.



Le prestazioni e il look molto aggressivo (che richiamava le sorelle del WRC) hanno permesso alla Subaru Impreza 22B-STi di conquistare in fretta il cuore di molti appassionati in tutto il mondo. Sfortunatamente la produzione fu limitata a sole 400 unità andate "sold out" in pochissimi mesi nonostante il prezzo di 5 milioni di yen, circa 50.000 dollari.

Essendo ormai una vettura molto rara anche nel mondo reale, quale miglior occasione per offrire ai piloti virtuali di Gran Turismo l'occasione di guidarla?