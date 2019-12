Il Rental Kart di ASI fa divertire in tutta Italia!

Il 2020 si prospetta come un nuovo anno all'insegna dello sport, quello sano e genuino che non perde però la sua vena competitiva. Sulla scia dei bei risultati ottenuti nel 2019, anche quest'anno il mondo del Rental Kart di qualità (mezzi messi a disposizione dall’organizzazione o dalle piste) è pronto ad essere vissuto a pieno, e lo fa con ben due trofei sotto egida di ASI Karting con Presidente il Dott. Davide Magnabosco che rappresenta il settore tecnico specifico per il Karting di ASI Nazionale, Ente di Promozione Sportiva e Sociale riconosciuto dal CONI con Presidente il Senatore Claudio Barbaro.

Entrambi i trofei organizzati sotto egida di ASI Karting daranno spettacolo ed ovviamente sono diversi fra loro, andiamo a scoprire uno dei due: il KZR 2020 Championship. Dopo il successo dello scorso anno non poteva mancare la nuova stagione del Challenge che ha fatto arrivare sulle piste italiane piloti dall'Europa e non solo. Un trofeo di qualità e ricchissimo di competizione, di colpi di scena e di gare tiratissime! Quest'anno l’organizzazione passa alla Società Sportiva Dilettantistica DEMORACE SSD a R.L e saranno cinque tappe, sparse fra centro e nord Italia. La data d'inizio sarà il prossimo 26 Aprile, presso la pista Azzurra di Jesolo (VE), mentre le altre tappe saranno a Pomposa, Rozzano, Viterbo e Val Vibrata. Ci sarà spazio per tutti Bambini, Ragazzi, Adulti e una griglia aperta e dedicati anche ai piloti con disabilità con i kart di loro proprietà. Ben sette le categorie che si sfideranno in pista. La prima è la KZR Mini 4T 200cc, è qui che tutto nasce, si sfideranno infatti bambini dai sette ai dodici anni che non hanno nulla da invidiare ai più grandi per preparazione e livello di competizione. Poi si sale con gli Junior della KZR 2T 125cc monomarcia, poi con lo stesso mezzo avremo le griglie degli Under e degli Over. Inoltre avremo la KZR 2T TM 125cc 6 marce SHIFTER, dove il livello si alza grazie al mezzo più prestazionale con la quale si interfacciano i piloti, anche in questo caso divisi fra Under e Over. Ultima categoria quella della Wheel Chair 125cc monomarcia, che vede sfidarsi dei piloti con disabilità con dei mezzi di loro propretà appositamente studiati e adattati per loro.

I Kart RENTAL messi a disposizione dall’organizzazione (Rotax, Mini e Shifter) hanno tutte le stesse caratteristiche: alloggiamento per le zavorre (peso minimo da rispettare), sedile regolabile, protezioni alle ruote o a tutta la scocca. I kart 2T Rotax e Shifter hanno il musetto anteriore reclinabile in caso di urto.

Tutte le categorie hanno lo stesso format di gara, 8 minuti di warm up, 10’ di qualifica, 12/14 giri per gara 1 e 12/14 giri per gara 2. Anche qui rispetto allo scorso anno si è puntato ad una programmazione migliore per regalare più divertimento a chi guida e più cardiopalma a chi guarda dagli spalti.

Abbiamo chiesto al Direttore Sportivo di ASI Karting, Santi De Luca, di raccontarci qualcosa di più: “La qualità è il nostro pilastro fondamentale da sempre. La cura dei particolari prevede un miglioramento continuo basato sull’ascolto dei feedback di chi partecipa. Mettiamo in campo l’esperienza mondiale nel karting di Marino Spinozzi che con la sua struttura tecnica dedicata avremo il TOP che merita ognuno dei partecipanti. I numeri sono molto positivi avendo avuto, dopo pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni, un fantastico riscontro, tuttavia è ancora possibile registrarsi su www.demorace.it per gli ultimissimi posti rimasti. Vi aspettiamo!”.

Vi rimandiamo alla gallery per il calendario del KZR 2020 Championship.

Ma veniamo ora all'altro campionato: RKC ASI 2020, anche qui un progetto ambizioso al secondo anno di attività. Il format di questo trofeo è regionale, i piloti competono per la loro regione durante tutto l'anno; salvo poi sfidarsi in una finale dove si confronteranno i piloti che hanno ottenuto i risultati migliori. Sono già nove le regioni che hanno aderito al progetto ma potrebbero aggiungersi altre regioni nel frattempo.

Per ogni regione ci sono uno o più referenti che curano i dettagli e l’organizzazione locale del challenge. Citiamo in ordine geografico Cristian Lerede (Basilicata e Puglia), Marco Schiattarella (Campania), TBA (Lazio), Mauro Gagliardini (Marche e Abruzzo), Maurizio Vatieri e Alessandro Usai (Sardegna), Salvatore Costantinopoli (Lombardia e Piemonte). Nomi ben noti nel settore hanno aderito a questo progetto e ne consacrano la sua efficacia.

Un progetto ambizioso che mira a rendere il karting uno sport più accessibile e sicuro, il costo infatti delle gare è notevolmente più basso rispetto alle gare tradizionali, ma ciò non va ad intaccare il livello di competizione o la qualità, per esempio la presenza di un direttore di gara qualificato ASI Karting a garanzia della sicurezza e della regolarità del format. I mezzi saranno forniti dalle piste che ospiteranno gli eventi, le flotte saranno visionate prima di ogni gara. Un trofeo che ha lo scopo di riempire le piste e far emozionare tutti gli amanti di questo mondo, per coinvolgere tutti così come dovrebbe fare lo sport.

Le iscrizioni per tutte le regioni possono essere fatte online a questo sito: www.swite.com/asikrc

Alla fine di tutti i tornei regionali del trofeo RKC ASI 2019, i migliori (ma anche per chi vuole soltanto divertirsi) potranno sfidarsi in una Finale Nazionale che sarà scelta tra tutte le nominations che arriveranno tramite i referenti regionali e sarà votata da tutti, inclusi i piloti tramite una piattaforma online. Per il 2019 la finale sarà disputata il 15 Marzo 2020 a Civitavecchia (Roma) al 84 Next Generation Circuit, gestito dall’ex pilota SBK Michel Fabrizio.

Le iscrizioni sono aperte, non resta che scegliere quale campionato ed iniziare a mettersi in gioco!



Ritorniamo al KZR 2019 Championship per citare i Campioni 2019 delle rispettive categorie che sono stati premiati al Palazzo delle Federazioni del CONI a Roma lo scorso 8 Dicembre:



Per la KZR Shifter il campione è il romano Paolo Donzelli, che ha dovuto lottare con i fratelli Matteo e Simone Martinelli, rispettivamente 2° e 3°. A Paolo è giunta anche la notizia del premio messo a disposizione da Luca Panizzi (Formula X): una giornata intera di gara con una monoposto all’interno del campionato organizzato da Luca.

Per la KZR Shifter Gentleman il campione è il marchigiano Tonino Pierosara, secondo posto per “Billo” Andrea Bisogni da Osimo (AN) e terzo il romano Maurizio Sini.



La KZR Rotax Junior ha visto la vittoria sudatissima del sardo Lorenzo Cossu che porta a casa anche il premio offerto da Luca Panizzi (Formula X): una giornata di test con una monoposto organizzata da Luca. Al secondo posto il marchigiano Jonathan Mansi e terzo il sardo Riccardo Atzeri.

Nella KZR Rotax Under vince il marchigiano Loris Pasquini dopo una estenuante percorso che ha visto fino alla fine battagliare con il pilota sardo Jacopo Ibba (2°) e il romano Giulio Colombo (3°).

Il campione della Rotax Over è l’abruzzese Francesco Ippoliti che ha dominato la categoria, inseguito dal romano Marco Speranzini che niente ha potuto contro lo strapotere di Francesco. Al terzo posto il campano Raffaele Adaggio.

La KZR Mini ha coronato campione per il secondo anno consecutivo il marchigiano Alessio Scabini, mentre al secondo posto si è classificato l’altro marchigiano Riccardo Tarsi. Terzo il lombardo Edoardo Leo.

La KZR Wheel Chair è stata spettacolare con la vittoria al fotofinish del toscano Andrea Pacini sul campano Luigi Milano. Terzo posto per il romano Diego Veronese.

Il miglior team di stagione è stato il Roma Caput Karting con i piloti Paolo Donzelli e Alessio Scabini e Team Manager Leopoldo De Fazio.

Tutti promettono conferme o rivincite per il 2020…ai posteri l’ardua sentenza!

Testo: Alessandra Guidi / Foto: Prabasha PH e FotoStaff