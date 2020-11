In fuga dalla zona rossa: piemontesi e lombardi scappano in Liguria

In fuga dalle zone rosse verso le seconde case in Liguria: prima dell'entrata in vigore del nuovo DPCM, si sono registrati arrivi in Riviera da Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta, regioni in cui da oggi è in vigore un lockdown "dolce". Nella zona di Imperia sono stati segnalati arrivi alle 5 del mattino su strade e condomini solitamente piuttosto tranquilli in autunno, perché occupati per la maggior parte da proprietari di seconde case. Lo stesso è accaduto anche a Diano Marina, dove i centralini della polizia locale sono stati subbissati di richieste da parte di possessori di case di villeggiatura, che in molti casi hanno anche posto domande sull'assistenza sanitaria ai genitori anziani.

Se il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, ha osservato che sarebbe stato opportuno disciplinare un fenomeno ampiamente preventivabile, il primo cittadino di Diano Marina, Giacomo Chiappori, ha disposto controlli a campione tra i proprietari di seconde case, cui sarà chiesto di redigere autocertificazioni in cui attestano di non avere sintomi riconducibili al COVID e di non essere soggetti a isolamento fiduciario o quarantena. Afflusso di possessori di abitazioni di villeggiatura anche a Santa Margherita Ligure, che conta ben 5.000 seconde case.

Nel Savonese, invece, le polizie locali di Loano, Finale Ligure e Albenga incrementeranno i controlli stradali e sono pronti a disporre accertamenti nelle case di villeggiatura nel caso in cui ci pervenissero segnalazioni. Questo, spiega il sindaco della vicina Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, senza prodursi nella caccia alle streghe della scorsa primavera, con molte segnalazioni rivelatesi successivamente infondate.