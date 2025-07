Incidente in Sardegna per Giorgetto Giugiaro: ferito il celebre designer, ma è fuori pericolo

Il fuoristrada si ribalta nei tornanti di Abbiadori, vicino alla villa in Costa Smeralda

Attimi di paura in Costa Smeralda per Giorgetto Giugiaro, tra i più grandi car designer della storia dell’automobile. Il celebre progettista piemontese, che il prossimo 7 agosto compirà 87 anni, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nei pressi della sua villa a La Celvia, nella zona di Abbiadori, comune di Arzachena.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, Giugiaro era alla guida del suo SUV – un Land Rover – quando ha perso il controllo del mezzo affrontando uno dei tornanti che collegano la collina al mare. L’auto si è ribaltata più volte, finendo rovinosamente sulla carreggiata sottostante. Il designer era da solo a bordo. I primi soccorsi sono stati prestati dal 118, giunto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco di Arzachena. Giugiaro è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Le sue condizioni inizialmente sono apparse serie, ma dopo le prime valutazioni i medici hanno escluso complicazioni maggiori. Ha riportato diversi traumi e contusioni, ma è cosciente, stabile e fuori pericolo. Lo ha confermato il figlio Fabrizio Giugiaro, anche lui designer, che ha dichiarato all’ANSA: "Papà sta bene, ha una grande tempra. È in osservazione, ma tra un paio di giorni tornerà a casa. È solo scocciato perché dovrà portare il busto per due mesi… e non potrà usare la moto ad agosto."

Giorgetto Giugiaro è un habitué della Costa Smeralda da oltre quarant’anni. La villa di La Celvia, immersa tra Cala di Volpe e Romazzino, è il suo rifugio estivo dal 1978. Proprio in Gallura, negli anni ’70, il designer – nominato “Car Designer del Secolo” nel 1999 – trasse ispirazione per alcuni dei suoi progetti più celebri. Ha firmato oltre 400 modelli, tra cui la Volkswagen Golf, la Lancia Delta, l’Alfasud, la Fiat Panda, la Maserati Ghibli e le iconiche Lotus Esprit S1 (007) e DeLorean DMC-12 (Ritorno al Futuro).

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Locale di Arzachena, intervenuta per i rilievi. Non è esclusa una perdita di aderenza o un malore momentaneo. Il SUV, rimasto adagiato su un fianco, è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco.