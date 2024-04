L'auto elettrica fa ingrassare? Ci vorrebbe una palestra al Fast charger

Effetti collaterali della decarbonizzazione: in Germania qualcuno si preoccupa del fatto che, oltre ai chilowattora, nelle pause per la ricarica si buttano giù anche molte chilocalorie di cibo. Ci vorrebbe...

Ci sono molti esempi di stazioni di ricarica veloci per le auto elettriche messe un po' a caso (unica eccezione, Tesla) ma sempre più spesso le troviamo strategicamente collocate accanto a centri commerciali con tanto di fast food e buoni ristoranti, per non parlare di quelle che cominciano a vedersi sempre più spesso nelle stazioni di servizio autostradali, dove è in agguato la Rustichella, il Camogli e la pizza.

La ricarica in teoria richiederebbe una mezz'ora al massimo, ma sappiamo che nella pratica le cose non vanno così lisce. Prima di tutto - può succedere - gli stalli sono occupati. Poi - e questo succede molto spesso - la velocità di ricarica è di parecchio inferiore a quanto viene dichiarato dai sistemi di erogazione. E allora?

Per ingannare l'attesa si va a fare un spuntino, se non un vero e proprio pranzo. In Germania, dove le auto a batterie in circolazione iniziano ad essere una percentuale abbastanza rilevante, stanno cominciando a preoccuparsi dell'aumento di peso. Non di quello delle auto (che c'è, lo sappiamo, ed è anche notevole) ma di quello degli automobilisti. Più tempo si passa in attesa, più il rischio di ingurgitare patatine + cioccolata + panino + bibite gassate si fa alto, e con loro il colesterolo e la glicemia. Sette/ottocento calorie in un batter d'occhio, specialmente se insieme al fast charge è associato un fast food.

È vero che noi italiani siamo più attenti degli altri a ciò che mangiamo, ma il rischio c'è. E i tedeschi rischiano ancora di più, visto che sono all'80° posto della classifica per l'obesità dei maschi adulti nel mondo. Noi italiani, per fortuna, solo al 119° posto (e per la cronaca i più obesi del mondo sono i 44.620 abitanti delle American Samoa, dove presumo che le auto elettriche siano sconosciute). Abbiamo due suggerimenti, uno per i gestori delle aree di ricarica e uno per gli utilizzatori. Ai primi: collocate le piazzole di ricarica accanto a palestre, piscine e centri per il fitness, una soluzione win-win, auto perfettamente carica e addominali tartaruga. Ai secondi, piuttosto che al palato, dedicate quell'oretta di tempo a fare una passeggiata o comunque attività fisica. E no, i film su Neflix, anche se d'azione, non sono attività fisica.