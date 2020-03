La Patente C e C1 dei camion: come ottenerla (esame e teoria CQC) e quali mezzi è possibile guidare

Nel mondo del lavoro serve spesso guidare mezzi cosiddetti pesanti, i camion e i veicoli trasporto merci. Allora dopo la classica patente B, serve conseguire anche la patente C o C1. Ma cosa è esattamente la patente C, tra le più richieste nel mondo delle patenti professionali e come fare a ottenerla in Italia? In primis occorre sapere che serve avere già conseguito la patente “per la macchina”, la patente B ed essere quindi maggiorenni.

Patente C e oltre

Non esiste la sola patente C, vi sono anche varianti dedicate per:

Trasporti professionali, dove oltre alla patente C occorre la specifica CQC merci;

Trasporti leggeri, con la patente C1 che dal 2013 abilita la guida di camion e veicoli di limitato tonnellaggio.

Scadenza patente C

La patente C ha una scadenza e dei limiti età massima per chi la usi, come tutte quelle del suo gruppo (C, C1, C1E e CE): si rinnova ogni 5 anni ma solo fino al compimento dell’età di 65 anni. Poi le C, C1, C1E, compiuti i 65 anni, vanno rinnovate ogni 2 anni. Mentre la patente CE degli autotreni (oltre 20t) si può rinnovare solo altre tre volte, ogni anno fino a 68 anni. Compiuti i 68 anni, la patente CE si “tramuta” in normale patente C.

Come ottenere la patente C

È necessario conseguire la patente B prima della Patente C, quindi a livello di età, essere maggiorenni. Per sostenere gli esami, è necessario aver ricevuto il cosiddetto foglio rosa da almeno un mese e un giorno. Similarmente alle altre patenti, per ottenere una Patente C occorre dimostrare condizioni fisiche e tecniche idonee. Quindi necessario il certificato medico, in primis. Inoltre, per avere la Patente C, serve superare un esame di teoria sul Codice della Strada (possibile prepararsi con anticipo, con manuali come quello delle Patenti Superiori) e infine un esame di guida pratico, nel gestire la guida dei veicoli pesanti e dei camion. Ovvia la necessità, per avviare le pratiche di ottenimento Patente C, di presentare documenti in corso di validità (Carta identità, patente B, codice fiscale, permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari, certificato medico con marca da bollo) foto tessera e il pagamento quote presso agenzia. Il Foglio Rosa, rilasciato in tempi molto brevi dopo la presentazione documenti, vale sei mesi.

Esami patente C

Dopo aver passato l’esame orale, composto di tre quesiti, si programma l’esame pratico: quello di guida per patente C, detta dei camion. Se invece l’esame teorico non viene superato, occorre attendere almeno un mese e un giorno, per ripeterlo. Corso a parte per la specifica CQC, da 280 ore che si aggiungono. Anche qui è previsto un esame orale, al termine.

I mezzi da patente C

Cosa si guida con la Patente C? Mezzi più grandi delle normali auto, che sono ovviamente conducibili da chi arrivi a ottenere una patente C. In più, si possono guidare i mezzi di trasporto merci, come camion, TIR di massa complessiva a pieno carico oltre le 3.5t, anche se trainanti rimorchio leggero. Nel caso però in cui il conducente non abbia compiuto 21 anni, la massa complessiva a pieno carico non deve superare 7.5 t. Nel caso di massa superiore, per il trasporto professionale di cose è necessario conseguire anche la CQC, Trasporto cose. Occorre, oltre la patente C, frequentare un corso formativo obbligatorio con relativo esame (durata 280 ore). Con la patente C è possibile guidare anche macchine operatrici eccezionali, quali macchine per la costruzione o manutenzione di opere civili, carrelli e macchine sgombraneve o spandisabbia. Non sono invece inclusi nella patente C i grandi mezzi trasporto persone, come gli autobus.

Costi patente C

Per “fare la patente C” di norma si spende più che per fare la patente B, automobilistica. Si sommano infatti alle classiche marche da bollo, al certificato medico e all’iscrizione del corso con rilascio del foglio rosa, i costi di alcune tariffe specifiche. Anche facendo "da privatista" occorre poi disporre di un mezzo adeguato per le prove. Le prove guida fatte dalle scuole, hanno costi da sommare, mediamente ben oltre i 50 euro ogni ora. Mentre gli esami possono costare oltre i 100 euro sia teoria sia la guida. La cifra complessiva, di costo della Patente C, varia secondo i casi sommando anche la piccola parte aggiuntiva della CQC