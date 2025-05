La verità sull'olio torna sempre a galla: le novità ad Autopromotec 2025 di Bardahl/Maroil

Il 2025 rappresenta, per Maroil-Bardahl Italia, una tappa importante del processo di crescita, sviluppo e costante miglioramento che ha caratterizzato gli ultimi anni di questa dinamica azienda toscana di lubrificanti.

Dal 1973 Maroil, società del Gruppo Marchetti, è concessionaria esclusiva del marchio Bardahl, che distribuisce su tutto il territorio nazionale, oltre ad essere il polo produttivo di blending della linea premium di Bardahl nel mondo, lubrificanti e additivi di qualità superiore, i migliori prodotti in termini di performance e protezione del motore.

Il successo è frutto di un’eccellenza tutta italiana, con base nel cuore della Toscana, ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove ha sede il moderno impianto di produzione e confezionamento, ma anche il laboratorio di ricerca MLAB, dove vengono studiati, sviluppati e prodotti lubrificanti, additivi e pulitori a marchio Bardahl. L’eccellenza di ogni singolo prodotto Maroil-Bardahl Italia è il risultato di tanta ricerca ma anche di importanti e prestigiose collaborazioni nel mondo del motorsport.

Una linea strategica precisa quanto logica e coerente con la propria vision, una sorta di mantra che recita: “Non creiamo prodotti, offriamo eccellenza”. Stimolo e guida che coincide con il completo revamping dell’azienda che, a partire da fine 2023, ha cambiato, e sta cambiando,

la struttura produttiva della Maroil-Bardahl Italia, garantendo efficienza, razionalizzando e ottimizzando i processi produttivi e offrendo l’opportunità di crescere ma, soprattutto, migliorare ulteriormente i propri standard qualitativi.

La “Revolution” si riflette anche sull’organizzazione e sulla proposta commerciale. Con un approccio “less is more”, l’azienda presenterà in fiera un’importante razionalizzazione dell’offerta, con una nuova gamma, nuove formulazioni e nuove livree per i lubrificanti auto, studiati e sviluppati per aumentare performance, affidabilità e protezione.

Autopromotec, la prestigiosa rassegna internazionale per il mercato B2B delle attrezzature e dell’aftermarket automotive che si è svoplta a Bologna ha rappresentato l’occasione perfetta per presentare questo significativo restyling della gamma lubrificanti auto Maroil-Bardahl Italia. Il marchio Bardahl è tra i protagonisti della kermesse bolognese, presente al Padiglione 28, Stand A24, dove top player, operatori del mondo automotive e il grande pubblico di appassionati hanno potuto vedere le tante novità che, proprio in occasione di Autopromotec, sono state presentate.