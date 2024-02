Ma chi l'ha detto che al Sud non ci sono le colonnine? Napoli per esempio...

Napoli prima in Italia per colonnine elettriche per ogni 100km, superando Roma e Milano: ecco tutti i dati

Uno studio chiamato Le Infrastrutture di ricarica a uso pubblico in Italia presentato da Motus-E (associazione italiana costituita su idea dei principali operatori industriali, del mondo accademico e dell'associazionismo ambientale e d'opinione con il fine di favorire la transizione verso mezzi sostenibili) analizza il numero di colonnine in Italia, rivelando informazioni interessanti.

"Continua il recupero delle installazioni nel Sud e nelle Isole, dove si concentra ora il 23% del totale dei punti di ricarica presenti della Penisola, a fronte del 19% del Centro e del 58% del Nord Italia. La Lombardia si conferma la prima regione per punti di ricarica (9.395), davanti a Piemonte (5.169), Veneto (4.914), Lazio (4.659) ed Emilia-Romagna (4.253). In evidenza la Campania, seconda regione assoluta per crescita dell’infrastruttura nel 2023, con 2.691 nuovi punti di ricarica installati. Nell’anno ha fatto meglio solo la Lombardia (+4.853), mentre a poca distanza seguono i progressi di Piemonte (+2.519), Veneto (+2.492) e Lazio (+1.991)".

Tra le altre informazioni interessanti troviamo che Napoli è in testa alla classifica per il numero di punti di ricarica per km² di superficie, con 225 punti ogni 100 km², e che a fine 2023, il numero totale di colonnine per auto elettriche in Italia ha superato le 50.000 unità.

La rete di ricarica italiana ha registrato un'espansione del 38% nell'ultimo anno, con un aumento del 94,7% rispetto al 2021. Questi dati fanno ben sperare, considerata poi la qualità dei lavori in generale, considerato che il 22% dei nuovi punti di ricarica installati nel 2023 è di tipo veloce e ultraveloce in corrente continua.